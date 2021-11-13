华为 MatePad Pro 2019 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.207 更新：新增跨设备任务管理等功能

IT之家 11 月 13 日消息，据IT之家网友 @一只彩虹猫 反馈，华为 MatePad Pro 2019 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.207 更新，新增跨设备任务管理等功能。

通过本次更新，MatePad Pro 2019 服务中心还将新增场景化服务组合，可一键获取同类服务，同时新增人像聚类万能卡片与小艺输入法应用快捷下载图标。

服务中心：在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

任务中心：新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作。

万能卡片：新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

输入法：新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用）。

智慧语音：优化智慧语音功能，唤醒更灵敏。

系统：关爱长辈，优化触控、音量等基础体验。

此外，更新包 2 还优化了万能卡片、触控操作和系统功耗等方面的使用体验。