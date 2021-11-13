《我的世界》中国版 RTX 正式版即将发布：性能最高提升 2 倍以上，还有 3 张中国风地图

IT之家 11 月 13 日消息，据英伟达 GeForce 官方公众号，《我的世界》2021 年开发者大会将在 11 月 13 日 19 点 30 分举办，《我的世界》中国版 RTX 正式版将发布。

开发者大会结束后，前往《我的世界》中国版电脑客户端即可下载《我的世界》中国版 RTX 正式版。

据介绍，在《我的世界》中国版 RTX 正式版中，凭借光线追踪的强大功能和基于物理渲染技术，玩家可利用光线、阴影和特效打造出令人惊叹的场景，同时以前所未有的细节和准确度运行，帮助你创造出令人惊叹的奇妙世界。

除了实时光线追踪和 NVIDIA DLSS 技术外，《我的世界》中国版 RTX 正式版还将发布 3 张新的国风 RTX 地图，将《我的世界》中国版 RTX 地图总数量增至 18 个。

IT之家了解到，英伟达称，DLSS 技术利用深度学习技术、人工智能技术以及 GeForce RTX GPU 专有的 Tensor Core ，将《我的世界》中国版 RTX 版性能提升最高可达 2 倍以上，可为每个 GeForce RTX 玩家提供 1920x1080 分辨率下高于 60 FPS 的游戏体验。

GeForce RTX 3080 和 GeForce RTX 3090 玩家能够以更高的精细程度，在 4K 分辨率下以超过 60 FPS 体验具有光线追踪效果的《我的世界》中国版。