全水冷版技嘉 AORUS Z690 主板曝光：20+1+2 相供电，双 PCIe 5.0 插槽

IT之家 11 月 13 日消息，据外媒 VideoCardz 报道，技嘉一款自带水冷头的主板官方渲染图被曝光，型号为 AORUS Z690 Xtreme WaterForce。这款主板表面覆盖大面积一体化水冷头，采用半透明设计，具有 RGB 灯光。主板专为英特尔 12 代酷睿 i9-12900K 等处理器设计，便于玩家 DIY 分体式水冷散热，帮助 CPU 实现超频。

这款主板的水路覆盖 CPU 以及主板 Z690 芯片组，水冷头顶部有着温度显示面板以及水管接口。参数方面，技嘉 AORUS Z690 Xtreme WaterForce 采用 DDR5 内存插槽，其中内存也有着专属散热片。主板采用 20+1+2 相供电设计，CPU 采用两个 8-pin 接口供电。官方表示，这款主板支持将 DDR5 内存超频至 6600MT/s。

主板配备两个 PCIe 5.0 插槽，一个 PCIe 3.0 插槽，第二个 PCIe 5.0 插槽仅支持 8 条通道。此外，M.2 固态硬盘插槽支持 PCIe 4.0×4。

IT之家了解到，该产品标配英特尔 AX210 无线网卡，提供 2.5G、10G 两个有线网口，还具备两个雷电接口。主板目前已经在澳大利亚电商平台上架，售价 2999 澳元，约合人民币 1.4 万元。