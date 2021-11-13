被谷歌官方抛弃后，Pixel 2 XL 手机获得首个安卓 12 定制版 ROM：单手模式，完整 Material You 配动态色彩调整

IT之家 11 月 13 日消息，据 9to5 Google 报道，根据此前信息，Pixel 2 和 Pixel 2 XL 将永远不会正式收到谷歌 Android 12 系统。然而，得益于非官方的定制 ROM 开发，2017 年发布的这款 Pixel 手机现在能够获得最新的操作系统更新。

Pixel 2 和 Pixel 2 XL 用户可使用的谷歌移动操作系统的最后一个官方版本是安卓 11—— 该版本于 2020 年底发布。这意味着你将错过作为安卓 12 更新的一部分而到来的大规模改进 ——Material You、基于颜色的主题设计、隐私仪表板、增强的小组件等。

现在，流行的 ProtonAOSP ROM 的非官方构建版本为大家提供了在 Pixel 2 XL 上探索安卓 12 的途径。另外，较小尺寸的的 Pixel 2 的构建版本也将很快到来。

通过 ProtonAOSP ROM，Pixel 2 XL 用户会获得安卓 12 中增加的所有核心功能，以及一些额外的调整和功能，以确保它在相当过时的硬件上顺利运行。这个非官方版本的 ProtonAOSP 实际上是作为一个工厂镜像提供的，这意味着你可以在 Pixel 2 XL 上刷入这个独特的 Android 12 版本，就像刷入其他的工厂镜像一样。如果你遇到问题或刷新失败，那么你可能需要升级设备上的系统分区。XDA 论坛上有专门的指南，可以让你一步步完成这个过程。

IT之家获悉，这个定制的 ROM 将为 Pixel 2 XL 带来新的生命力，因为它有专门的单手模式，完整的 Material You 与动态色彩调整，以及更多的功能在里面。

然而，值得注意的是，由于这是一个定制的 ROM，你可能会遇到一些错误 Bug 和体验问题。但对于 Pixel 2 XL 用户来说，这也是目前你在智能手机上获得安卓 12 系统的唯一途径。