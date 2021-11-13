曾经是全球最大的垄断运营商，结果自废武功，惨遭收购……

1877 年，“电话之父”亚历山大・贝尔基于自己的发明，注册成立了一家公司，并将其命名为贝尔电话公司。

因为电话这个发明实在是太受欢迎，所以，贝尔电话公司的业务蒸蒸日上，登门造访的客户也络绎不绝。

没过多久，1878 年，贝尔和他的公司迎来了一个重要的官司，对方是实力雄厚的西联电报公司。贝尔起诉对方，认为对方侵犯了自己的电话专利。

▲ 西联电报，就是西联汇款的前身

在一番激烈的法庭争辩之后，双方达成了和解。和解条件是：西联公司退出电话业务，而贝尔公司则保证自己不再进入电报领域。这相当于两家公司各自划清了经营界限，井水不犯河水。

显然，这个结果对于贝尔来说更为有利。电话是未来的趋势，在发展电话业务的道路上，他们少了一个重要的竞争对手。

不久后，贝尔电话公司的业务继续扩张，很快就覆盖了美国中部的芝加哥地区，以及西部的旧金山地区。

1880 年，贝尔电话公司正式开始经营长途电话业务。

1885 年，贝尔电话公司专门成立了一家做长途电话业务的子公司，取名为美国电话电报公司，也就是我们今天文章的主角 ——AT&T（American Telephone & Telegraph）。

1893 年，贝尔的电话专利到期，市场上一下子涌入了大量的电话公司，数量一度达到 6000 多家。

面对残酷的市场竞争，AT&T 毫不畏惧。凭借自己苦心经营的长途电话网络，他们击败了无数的竞争对手，不断巩固自身的市场霸主地位。

1899 年，AT&T 反向收购了美国贝尔的业务和资产，成为了贝尔系统的母公司。

1910 年，AT&T 又兼并了老对手西联电报公司，逐步成为美国最大的电信服务提供商。

1913 年，AT&T 遭遇了来自美国司法部的第一次反托拉斯法诉讼。

反托拉斯法，就是反垄断法。

当时，整个美国都处于汹涌的反垄断浪潮之中。两年前（1911 年），美国著名的石油巨头 —— 洛克菲勒标准石油公司，就因为垄断经营，被强制拆分为 34 家地区性石油公司，结束了自己的历史。

AT&T 显然不希望自己拥有和洛克菲勒一样的命运。于是，他们竭尽全力进行抗辩。

最终的诉讼结果，对于 AT&T 来说并不算太坏。它没有被拆分，但是，法院要求它必须停止兼并其它电话公司，退出西联公司股权，承担“普遍服务义务”。

所谓“普遍服务义务”，就是说，AT&T 必须以适当的价格，向全国民众提供基本通用电话服务。

▲ 20 世纪 20 年代的 AT&T 员工

死里逃生的 AT&T，开始规规矩矩地经营自己的主业。后来，AT&T 将自己的目光，放到了海外。

20 世纪 20 年代，AT&T 不断加大海外业务的投入，在欧洲、南美洲和亚洲的很多国家开办工厂，并签订了许多授权许可协议。

这一波海外投资热潮，帮助很多国家建立了自己的早期通信工业，也使得电话这个伟大发明走进了更多的家庭。

后来，由于美国国内通信行业的迅猛发展，AT&T 被迫放弃了很多海外业务，集中力量以满足本国用户的需求。

谁也没想到，这些被“放弃”的 AT&T 海外资产，很多都成长为世界知名的通信企业。例如，加拿大的北方电讯（北电），日本的 NTT 等，其实最早都来自于 AT&T。

积极进行海外投资的同时，AT&T 也没有忘记核心技术的创新和研发。

1925 年，当时的 AT&T 总裁华特・基佛德收购了西方电子（Western Electric）公司的研究部门。在这个部门的基础上，他授命成立一个叫做“贝尔电话实验室公司”的独立实体。

没错，这个独立实体，后来成为了人类有史以来最伟大的实验室 —— 贝尔实验室。

▲ 贝尔实验室位于纽约的大楼

贝尔实验室成立之初，就得到了 AT&T 的全力支持。仅第一年的科研经费，就达到令人瞠目结舌的 1200 万美元。要知道，那可是 1925 年的 1200 万美元，放到现在，差不多是几十亿美元！

此后的每一年，AT&T 都会将自己营收的 3%，投入给贝尔实验室。

在 AT&T 的持续输血下，贝尔实验室创造了极为惊人的成果 —— 诺贝尔物理学奖，11 人。图灵奖，4 人。美国最高科学技术奖，16 人……

贝尔实验室的发明成果，多到令人发指。例如晶体管、激光器、太阳能电池、发光二极管、数字交换机、通信卫星、电子数字计算机、蜂窝移动通信设备、长途电视传送、仿真语言、有声电影、立体声录音、通信网…… 这些全部来自于贝尔实验室。

回过头来，我们继续看 AT&T。

1934 年，美国国会通过了电信法，成立了联邦通信委员会（FCC），进一步加强了对通信行业和 AT&T 的管制。

1949 年，美国政府启动了针对 AT&T 的第二次反垄断诉讼。

1956 年 1 月，FCC 明确规定：AT&T 制造的通信设备只允许自己使用；AT&T 不允许经营数据业务，只限于通信领域；贝尔实验室的专利，要以许可证的方式，转让给其它公司。

这些限制虽然严格，但是没有伤筋动骨。对于 AT&T 来说，它又一次死里逃生。

此后的 AT&T，实际上仍然是一家垄断经营的电信运营商，只不过来自政府的管制更加严格了一点。

进入 60 年代，AT&T 迎来了一个新的挑战者 ——MCI 公司（Microwave Communicatioms，Inc）。

MCI 公司成立于 1963 年，主要经营业务是租用 AT&T 公司的长途电路，在业务量很大的城市向大客户提供专线服务。因为价格便宜、服务好，MCI 公司的发展速度很快。

1974 年，MCI 公司以反托拉斯的名义起诉 AT&T，控告其存在不正当竞争。与此同时，一些小公司也趁机起哄，对 AT&T 提出了诉讼。

这些诉讼引起了美国政府的注意。于是，对 AT&T 的第三次反垄断诉讼开始了……

这次诉讼的目的，是对 AT&T 进行组织架构上的拆分。美国政府要求，AT&T 必须和自己的 24 个本地子公司及西电公司进行分离。

经过漫长的讨价还价，1981 年，AT&T 被迫同意了与子公司的拆分。但是有前提条件 —— 保留西电公司；进入计算机行业；准许经营数据处理业务。

1982 年，法院接受了 AT&T 的请求。1984 年 1 月 1 日，拆分行动正式开始执行。

于是，老 AT&T 被拆分为一个新 AT&T（专营长途电话业务）和七个本地电话公司（分别是大西洋贝尔、西南贝尔、西部贝尔、太平洋贝尔、南方贝尔、亚美达科和纽新公司，俗称“贝尔七兄弟”）。

美国政府和民众没有想到的是，拆分之后，AT&T 反而变得更加强大了。拆分使得 AT&T 更加专注于自己的主营业务，而且数据业务有很大的增长。

1994 年，AT&T 的营业额一度达到 700 亿美元。

盛极必衰，到了 90 年代末，AT&T 终于迎来了自己的命运拐点。

当时，AT&T 虽然表面上是一个电信运营商，但实际上也是一个设备制造商。它既经营电信业务，也研发生产电信设备。

不过，它的设备只卖给自己，不卖给别人。所以，限制了设备制造部门的市场拓展。

于是，AT&T 设备制造部门的负责人就提出，我们是不是可以退出 AT&T 公司，独立出来成为一家新公司？这样的话，我们就能做所有运营商的生意啦！

这个建议得到了公司大部分管理者和员工的支持。

原因很简单，他们拥有公司的股票。碰巧 1995 年又是美国股票腾飞的一年，所有人都认为，股票带来的财富，远远超过企业的正常经营盈利。如果制造部门拆分，势必带来大量的设备订单，肯定会拉高公司股价，大家都能从中渔利。

华尔街的投资经理们当然也明白这一点。于是，在内力和外力的共同作用下，1995 年，AT&T 挥刀自宫，进行了致命的一次拆分 ——

原公司的网络部门，也就是此前负责制造交换设备的西方电气公司，被独立出来，成为朗讯公司。原公司的信息处理子公司，被独立出来，成为 NCR 公司。

NCR 公司（国民现金出纳机公司）最早是一家独立的公司，1991 年才被 AT&T 收购，收购之后主要从事计算机方面的研究。

贝尔实验室也在本次拆分中一分为二，一半归了朗讯，招牌也被朗讯带走了。剩下的一半，AT&T 改名为香农实验室，继续保留下来。

1998 年，时任 CEO 迈克尔・阿姆斯特朗雄心勃勃地推动 AT&T 的转型。他想让 AT&T 从一个长途电话公司，变成一个全媒体全领域的信息集团（当时，互联网泡沫正在膨胀）。

在那几年，AT&T 进行了好几笔大额收购，先后买下了 TCI 和 MediaOne 公司。

不久后，疯狂并购的 AT&T 开始自食恶果。

他们激进的市场策略，因为缺乏技术创新、客户需求不强烈等原因，并没有获得预期的效果，反而遭遇到竞争对手的围攻。

与此同时，2000 年，全球互联网泡沫破碎，也给 AT&T 的现金流带来了沉痛打击。

公司的业绩大幅下滑，股票一泻千里。2000 年 9 月，AT&T 被迫再次进行重组，成立消费者、企业、宽带及无线四家公司，此后一蹶不振。

朗讯的日子也不好过。

刚拆分的时候，朗讯的业绩还算可以。因为能够接到 MCI 和 Sprint 的订单，朗讯的股价一路飞涨，市值曾经达到 1340 亿美元（1999 年）。

后来，为了迎合股东，制造“业务繁荣”的假象，朗讯采取了错误的销售策略，搞了很多假订单。结果，金融危机到来时，朗讯被打回原形，业绩一落千丈。

2006 年，朗讯被法国阿尔卡特以超低价收购，成立了阿尔卡特朗讯。再后来，2015 年，阿尔卡特朗讯又被诺基亚收购。这是后话。

2005 年，就在 AT&T 摇摇欲坠的时候，意想不到的事情发生了。

有一家公司找上门来，要求收购自己。而这个公司，竟然是自己的亲儿子 —— 西南贝尔。

西南贝尔，是 1984 年拆分出的“贝尔七兄弟”之一。

当年，西南贝尔仅继承了包括德克萨斯在内的五个西南州的业务。这些地方的经济相对落后，所以，西南贝尔的家产十分微薄，在七兄弟里面排名倒数。

低调成长起来的西南贝尔，在 1995 年改名为 SBC 公司。

1997 年，SBC 公司成功兼并总部位于旧金山市的太平洋贝尔。两年后，他们又将位处美国中西部的亚美达科兼并。

1996，美国的新《电信法》颁布，打破了通讯方式之间的界限，在开放地方电话市场的同时，允许地方电话公司进入长途和电视传送。

于是，包括 SBC 公司在内的几家地区贝尔公司，趁机向长途和有线电缆渗透，业务得到了快速发展，公司规模也进一步扩大。

其中，亚特兰大贝尔公司就在一系列并购之后，形成了现在大名鼎鼎的威瑞森公司（Verizon）。

而 SBC 公司，最终完成了对 AT&T 的收购（160 亿美元）。

SBC 收购了 AT&T 之后，继续保留了 AT&T 的名字，放弃了自己的原名 SBC。

兼并完成之后，新 AT&T（之前的 SBC）并没有停止收购的脚步。

2006 年，它完成对南方贝尔并购，耗资 860 亿美元。这次并购，让 AT&T 得到了 Cingular 公司（当时美国最大的无线运营商，大股东是 SBC 和南方贝尔），意义重大。

在不断的并购之下，新 AT&T 逐步成为世界上最大的电信运营商之一，美国最大的宽带、无线、本地接入和企业服务提供商。而美国电信市场，也形成了三寡头格局：AT&T、Verizon 稳居行业前两位，Sprint 紧随其后。

此后的 AT&T，继续向无线运营商和内容服务商的方向发展，进行过多次收购：2015 年，AT&T 以 671 亿美元的价格，收购了美国最大的卫星电视运营商 DirecTV。2018 年，AT&T 又以 854 亿美元的价格，收购全球第三大无线电视、影视制作及娱乐公司时代华纳，震惊全球。

如今，AT&T 依然是美国最大的电信运营商，总部位于达拉斯，拥有员工 247800 人。

2020 年，AT&T 的业绩表现并不尽如人意。他们的全年营收为 1718 亿美元，净亏损 54 亿美元。世界 500 强的排名倒是上升了几位，从 2019 年的第 25 名，变成了 2020 年的第 22 名。

▲ 图片来自《财富》杂志

百年 AT&T，漫漫前路充满坎坷。在激烈而又残酷的竞争下，它究竟能不能续写自己的百年传奇？让我们拭目以待吧！