恒大将 e-Traction 出售给英国电机制造商 Saietta，交易金额 200 万欧元

英国电机制造商 Saietta 本周四表示，将从恒大集团旗下汽车子公司手中收购电动传动系统公司 e-Traction，交易金额为 200 万欧元（约 1464 万元人民币）。

2019 年，恒大宣布收购以 5 亿元人民币收购 e-Traction 母公司 70% 的股权。荷兰 e-Traction 拥有世界最先进的轮毂电机技术，而且是少有具备将该技术商业化的公司，这也是恒大将 e-Traction 收入麾下的原因。

据路透社报道，Saietta 方面表示，收购恒大新能源汽车旗下的荷兰公司 e-Traction 将为公司注入新的商业能力，并增加一个已建成的生产设施，进一步巩固自身的业务。而且，e-Traction 也为重型货车和公交车生产高压电力电子产品。

对此，Saietta 首席执行官 Wicher Kist 在一份声明中表示:“此次收购将使 Saietta 的业务战略加快数年。”Saietta 还透露，作为交易的一部分，恒大已经免除了向 e-Traction 提供的约 2120 万欧元贷款。

目前，恒大正在应对逾 3000 亿美元的违约债务。恒大不仅没有按时支付其三轮国际债券的利息，还一直在匆忙出售部分资产来筹措现金。

目前，恒大的瑞典电动汽车子公司 —— 国能电动汽车（NEVS）也正在与美国和欧洲的风险投资公司以及行业合作伙伴进行谈判，寻找新东家。

另外，总部位于英国的电动汽车制造商 Bedeo 一周前也表示，已从恒大汽车子公司手中收购了轮毂电机制造商 Protean Electric。