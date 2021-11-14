东芝：集团拆分之后，独立实体以更具活力的方式运营，可获得更好的估值

据日经中文网报道，东芝正考虑按主要业务将公司分割成三部分，分别为基础设施、器件及半导体存储器，而后重组为三家企业。

公司 CEO 纲川智在简报中表示，拆分的目的是为每个业务领域“创建一个更简单的组织”。每个单位的管理团队将从公司内外选拔：“每个部门都应该由各自领域的专家团队领导，使其敏捷并能够在竞争中脱颖而出。”

该计划是由独立董事 Paul Brough 领导的东芝董事会战略审查委员会近五个月工作的结果。该委员会在一份声明中表示，此次拆分“对于一家具有如此规模和重要性的大型日本公司来说是第一次，这种方法反映了东芝决心走一条能为股东提高长期价值的道路”。

对于一家大型日本公司来说，拆分为几家上市公司这还是第一次。随后通用电气也传出拆分成为三个上市公司的消息。通用电气是东芝的长期合作伙伴，他们在海上风电业务领域进行合作。

此举也是对积极股东日益增长的对企业的透明度和效率要求的回应。

东芝目前掌管着七个业务集团，包括公共交通系统、供水和污水处理系统、电梯产业、热电厂和核电站建设的能源部门、制造硬盘驱动器的电子设备部门以及半导体业务。

东芝首席执行官纲川智在一次简报中说：“我们不再是一家大型工业集团。”

东芝认为，这些业务集团的价值被拆分之后分别作为独立实体之后可以获得更好的估值。投资者倾向于对大型企业集团比较排斥，因为它们更难以从外部理解，大型工业集团的组织架构相当复杂，缺乏明确的重点而且更难管理。

预计拆分还将使每个集团以更具活力的方式运营，制定自己的业务战略，筹集资金并实现更高的增长。

CEO 的副手 Mamoru Hatazawa 表示，当他得知通用电气也正在走类似的道路时，他感到很惊讶：“变化的速度正在加快。当不同层次的运营（如半导体和基础设施部门）在同一大型组织内时，我们无法跟上变化的步伐。”

东芝曾经是日本工业集团的象征，销售序列包括从电视到核电站的各种产品，但那个时代已经过去了。在过去几年中，该公司出售了包括医疗设备制造商东芝医疗、个人计算机业务 Dynabook 和计算机内存制造商东芝内存（现在称为 Kioxia）在内的部门。

纲川强调：“我们不再是工业集团，我们的优势在于基础设施、能源和半导体。重组是面向未来做出的重要改变。”

根据该计划，新成立的基础设施公司将结合基础设施和能源业务。它还将包括先进的工业技术，如物联网、工厂自动化、智能电网和量子计算。纲川智表示，新的基础设施公司可能会进一步精简其运营。

电子设备公司将负责半导体和硬盘驱动器的生产。东芝通过其子公司日本半导体生产半导体。这家位于北上市的子公司是电源管理芯片的主要生产商。东芝还通过东芝设备子公司生产硬盘驱动器，该子公司与希捷科技和西部数据是全球在该领域的三大巨头之一。

东芝此前表示将出售其 20% 的铠侠股份，但纲川智现在表示将出售全部股份：“计算机内存业务需要大量投资。我们已经决定不再从事这项业务。”