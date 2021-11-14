谨防电信诈骗，获取安全绿码，支付宝推出“防骗码”：帮助你了解更多反诈常识

IT之家 11 月 14 日消息，感谢IT之家网友 @Cloud米米 的热心线索投递，支付宝近日推出了一个防骗码，并向大部分用户开始推送。

IT之家了解到，防骗码是各地公安部门与“支付宝安全中心”联合推出的反诈类安全教育服务。此前已在部分城市内测，旨在防止大家上当受骗，现已推广到全国绝大多数城市，不过获取防骗码需要参与答题才可以领取。

那么，我们接下来一起来了解一下如何领取这个所谓的“防骗码”吧。

防骗码获取方式



防骗码分为“防骗绿码”（以下简称“绿码”）和“防骗红码（以下简称“红码”），“绿码”可通过成功挑战答题进行领取，“绿码”有一定的有效期，过期则“绿码”失效，复习挑战内容并挑战成功可延长“绿码”有效期。若用户无“绿码”时，答题挑战失败则获得“红码”，“红码”长期有效，在用户重新答题挑战成功时可变更为“绿码”。

防骗码的地区属性

支付宝表示，将与合作方将在各省市地区根据情况陆续开通，不同地区的防骗码不可通用，例如：您在浙江省防骗码获得“绿码”，不代表您在山东省也已获得“绿码”。

防骗码服务提醒

在您成功获得“绿码”时，可开通防骗码服务提醒功能，我们将在您的“绿码”即将过期时提醒您回访复习，或为您推荐专题挑战进一步巩固安全意识，为了给您提供更准确、更有个性化的服务，我们将持续开发新服务，提供版本升级，本须知也会随之更新，内容自公布时生效。

最简单的方法，你可以直接搜索“防骗码”进入。

稍微麻烦一些的步骤：打开支付宝 > 我的，然后点击进入用户保护中心，找到“测一测防骗指数”并进入。

“防骗码”准备的题目都很简单，但也是最基础最常见的诈骗类型，还请慎重对待。

进入即可答题，全部答对就能获得“防骗码”，但这个“绿码”只是说明你的安全意识达标，并不是说你被骗后支付宝可以帮你进行赔偿，所以还请时刻保持防骗反诈的心理。

值得一提的是，如果你没有全部答对题目，则会获得一张“红码”，但你只需要再次进行答题即可，这个码并不会对你产生任何影响。