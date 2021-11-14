一起来拍中国空间站，超简单教程送给你

北京、辽宁、山西、四川、湖北、广东…… 近日，中国空间站飞过祖国大地上空。“那是我们中国的空间站！

10 月 16 日，神舟十三号飞船搭载三名航天员，进驻到我国自己的空间站，开启了为期六个月的在轨驻留。和其他人造天体一样，中国空间站也是以固定的速度围绕地球飞行，因此我们每天其实都有机会看到空间站飞越我们头顶。

想不想和中国空间站来一次“同框”，接下来这篇小攻略或许就能帮你实现梦想。

1. 打开微信，点击右上角的搜索图标，搜索“天文通”小程序。

2. 在“天文通”首页，找到“中国空间站过境预报”入口，点击进入。

3. 过境预报是由一个实时地图和一个时间列表组成，其中地图中会标明空间站的当前位置与经纬度，时间列表则会根据你当前所处的位置，自动生成实际过顶时间。

4. 过顶时间由日期、亮度、方位角几个参数构成，其中亮度是一个非常重要的指标。它类似于星座中的星等，标识了空间站在当前位置的目视可见程度，受高度角、云层、大气污染等因素影响。其中部分日期会被标注为“推荐”，这就代表着该日期内观察条件将十分良好。同时它还附带一份星图，选中要观测的日期后，程序会自动展示出该日期中每个时间段的实际位置与参数，根据这些参数，我们就能选择一个适合自己的时间段，来提前观测空间站了。

写在最后

这款小程序提供非常强大的观星指南，感兴趣的小伙伴可以提前到室外空旷场地准备。除了空间站实时位置外，它还提供了观星指数、天气预报、卫星云图、位置标定、日相月相等功能，对于天文爱好者来说也是一件利器！