QQ 秀落幕 QQ 宠物又复活，体验 QQ 音乐宠物 M-PETS

不久前，QQ 秀下线的消息让很多朋友感叹不已。虽然官方后来称只是折叠了 QQ 秀，但旧时代的远去仍让人感到唏嘘。例如，QQ 宠物就真的已经告别了。

还记得你养的那只 QQ 宠物么，咱辛辛苦苦养大的它，到头来却给腾讯咔嚓掉了，真是让人遗憾啊。不过现在 QQ 宠物又回来了，不过 它并不是在 QQ 中回归，而是回归到了手机 QQ 音乐上，摇身变成了音乐宠物“M-PETS”，它可以跟你一起听歌，可以去旅行给你带回一曲歌谣。

▲ 可怜的 QQ 宠物

▲ 音乐宠物“M-PETS”来啦

音乐宠物“M-PETS”怎么领养

要领养音乐宠物“M-PETS”，你首先要将手机 QQ 音乐升级到 11.0 新版本，升级后首次打开，在开屏页面中就有领养音乐宠物“M-PETS”的提示，点击提示按钮即可领养。错过这个提示的用户也不用紧张，在“QQ 音乐→我的→右上角帐篷按钮”上也能领养。

▲ 开屏页面

领养音乐宠物“M-PETS”后，你得到的是一只随机的宠物蛋，到底是哪种宠物呢，先得把它孵出来才能知道。怎么个孵法？听一首音乐就能把蛋给孵出来了，你可别心急拖进度条，需要完整的听完一首歌才能孵出宠物来的。

▲ 获得宠物蛋

听完歌后，你的专属音乐宠物“M-PETS”就孵出来啦，你可以给它命名及赋予出生日期。

▲ 你的专属宠物出生啦

音乐宠物“M-PETS”怎么更换

别急着点“领养宠物”，如果你对这个随机分配的音乐宠物不满意的话，在下方还有一个重新抽取的选项。说是抽取，其实是可以选的，这里有“棉花糖兔、梨花兔、棕棕熊、调皮猫、秋天狗、薯条猫、雪球熊、咕咕鹅、二哈狗”等的类别的选择，选择一个你喜欢的类型后得到一个宠物蛋，然后就又一个孵化过程。

▲ 重选宠物

音乐宠物“M-PETS”怎么赚音符

接下来就进入宠物小窝。你的小宠正悠闲地坐在椅子上看书呢。在这里你主要需要赚取音符，听歌、逗宠物都能赚音符。而音符则可以在商店里兑换道具、食物和装扮，点击留声机就可以听歌。

▲ 宠物小窝

每听一分钟歌曲可积累一个音符，30 个音符合成一个音符球。每个用户每天最多获取 180 个音符。除了听歌外，还可以通过排行榜好友串门去帮收帮逗好友宠物得到音符。（貌似只有在宠物小窝的留声机里听歌才能获得音符，小编在普通听歌页面听了好久歌都没收到音符，bug？）

▲ 宠物商店

音乐宠物“M-PETS”让宠物去旅行

用音符买了道具和食物就可以送宠物出门去旅行。看到这里，你是不是脑海中顿时浮现出“旅行青蛙”这款游戏呢？同样的，你的音乐宠物也能去旅行的，而且是去看演出呢。旅行回来会给你带回一张带歌曲的现场明信片，你还有机会免费收听一首 VIP 歌曲。

▲ 让宠物去旅行

▲ 获得带歌曲的明信片

音乐宠物“M-PETS”怎么成长

音乐宠物“M-PETS”还能成长，用户听不同曲风的歌曲可以提升宠物的不同属性，宠物属性升级可以获得更多的门票，门票作为特殊道具使用，可以直接前往对应的演出地点。

▲ 宠物成长值

总结

有了音乐宠物“M-PETS”的助力，用户使用 QQ 音乐的时间又会多了起来。只是目前音乐宠物“M-PETS”跟用户的互动并不多，何不在听歌页面让音乐宠物动起来，做出各种搞怪的知识，甚至加入喂食、逗宠物等的设定，甚至会给主人推荐一些歌曲，分享趣事，这才是真正的养宠物。