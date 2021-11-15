科学家首次实现在量子计算机上模拟重子

IT之家 11 月 15 日消息，据科技日报援引物理学家组织网报道，加拿大与英国科学家首次在量子计算机上模拟了基本量子粒子 —— 重子。

报道称，最新研究使科学家能借助量子模拟研究中子星，了解更多宇宙早期情况，并发掘量子计算机更多革命性潜力。

IT之家了解到，资料显示，在现代粒子物理学的标准模型理论中，重子这一名词是指由三个夸克（或者三个反夸克组成反重子）组成的复合粒子。

一位加拿大研究员表示，这是科学家首次实现在计算机上模拟重子。量子计算机未来也许还可以模拟粒子间的相互作用。