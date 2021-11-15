特斯拉在超级充电站安装星链天线，向车主提供 WiFi

北京时间 11 月 15 日早间消息，据报道，最近，特斯拉开始在旗下的超级充电站安装“星链”卫星宽带的天线，为充电的特斯拉车主们提供网络接入服务。

美国电动车制造商特斯拉和民营太空公司都是马斯克掌管的“兄弟企业”，特斯拉除了制造电动车之外，也在全球各地建设超级充电站网络。媒体指出，特斯拉超级充电站目前在市场上提供了体验最好的充电服务。

目前，其他的电动车充电站网络正在追赶特斯拉，但是特斯拉优势依然明显，其中该公司的战略并没有把充电服务当作一个新的盈利点，而是车主享受到的一种附加服务，这种策略获得了成功。

对于电动车充电，特斯拉希望时间越短越好，但是目前，特斯拉车主在超级充电站停留半个小时并不新鲜。在充电时间，车主们可以去吃饭，或是去卫生间，不过特斯拉已经在考虑车主在电动车充电时间的车内服务。

特斯拉推出了许多车内的软件，提供各种娱乐服务，其中包括“特斯拉剧院”视频服务，囊括了 Netflix、Youtube、Twitch 等网络视频服务，特斯拉还推出了多款视频游戏，供车主消磨时间。

车主可以每月支付 10 美元订购会员数据服务，来使用各种通信密集的软件，此时他们通过电动车的 4G 模块来接入网络。最近据媒体报道，特斯拉缩短了会员数据服务的免费试用期，希望他们尽早能决定是否长期付费使用。

如果没有购买数据服务，特斯拉电动车依然可以连接无线局域网热点，运行各种娱乐软件。

为了在超级充电站提供更好的车内服务，特斯拉首席执行官马斯克之前承诺，将会在超级充电站提供无线局域网热点。作为 SpaceX 公司的首席执行官，马斯克也曾暗示，将会利用 SpaceX 旗下的星链卫星宽带服务，在超级充电站提供网络接入。

最近，马斯克上述的表态似乎变成了实际举动。一些特斯拉电动车车主在一些超级充电站看到了星链卫星天线。

迄今为止，SpaceX 旗下星链系统已经发射了 1000 多颗通信卫星，为地面偏僻地区的人口提供网络接入服务。最近，SpaceX 也在推广星链卫星宽带服务。目前，星链宽带已经拥有 10 万以上的用户，用户规模正在快速增长。

另外，特斯拉最近还宣布，超级充电站网络已经在全世界拥有 3100 多个充电站，超级充电桩数量突破了 3 万个。随着特斯拉宣布面向其他品牌的电动车车主开放超级充电站，该公司正准备在未来两年内，让超级充电站网络的规模翻三倍。