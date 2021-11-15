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微软 Windows Terminal 新设计抢先看，全面采用 Win11 风格

2021/11/15 9:18:26 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 15 日消息，微软终端工具 Windows Terminal 正在设计开发新外观，将全面适配 Win11 风格，基于全新的 WinUI 控件

根据 Windows Terminal 的 GitHub 页面的 PR，设计师 Pankaj Bhojwani 表示，Windows Terminal 的新外观将类似 Win11 的设置应用。

▼ Windows Terminal 全新设计

appearance

▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比

▼ Windows Terminal 全新设计

Windows Terminal for Windows 11

▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比

▼ Windows Terminal 全新设计

profile

▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比

Pankaj Bhojwani 还列出了待更改的内容：

  • 操作页面

  • 配色方案页面

  • 删除配置文件中面包屑样式实现的 pivots

  • 切换开关的文本将放在左侧，而不是右侧

IT之家了解到，该 PR 将在分支中进行修改，之后会合并到 main 分支，但没有透露什么时候将正式上线。

在目前最新的 Windows Terminal v1.11.2921.0 中，用户可在设置页面将默认终端选择为 Windows Terminal，之后无论是 CMD 还是 PowerShell，都会在全新的 Windows Terminal 中运行。

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关键词：Windows Terminal终端Win11

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