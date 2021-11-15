微软 Windows Terminal 新设计抢先看，全面采用 Win11 风格

IT之家 11 月 15 日消息，微软终端工具 Windows Terminal 正在设计开发新外观，将全面适配 Win11 风格，基于全新的 WinUI 控件。
根据 Windows Terminal 的 GitHub 页面的 PR，设计师 Pankaj Bhojwani 表示，Windows Terminal 的新外观将类似 Win11 的设置应用。
▼ Windows Terminal 全新设计
▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比
▼ Windows Terminal 全新设计
▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比
▼ Windows Terminal 全新设计
▼ Windows Terminal 1.11 正式版 UI 对比
Pankaj Bhojwani 还列出了待更改的内容：
操作页面
配色方案页面
删除配置文件中面包屑样式实现的 pivots
切换开关的文本将放在左侧，而不是右侧
IT之家了解到，该 PR 将在分支中进行修改，之后会合并到 main 分支，但没有透露什么时候将正式上线。
在目前最新的 Windows Terminal v1.11.2921.0 中，用户可在设置页面将默认终端选择为 Windows Terminal，之后无论是 CMD 还是 PowerShell，都会在全新的 Windows Terminal 中运行。