人民日报揭通信套餐乱象：宣传不实、降档受阻、营销诱导

IT之家 11 月 15 日消息，今日人民日报刊文揭露了一些通信套餐乱象，话费套餐宣传不实、降档受阻、营销诱导等情况。

文章称，有些“免流”套餐名不符实，存在欺诈嫌疑。这类产品在宣传用语和资费细则上都存在“话术陷阱”，并且会使用小字写明一些限制，所谓“免流量”并非不消耗流量，也不是免收流量费用，而是指所涉及手机程序可以使用一定数量的“专属流量”，一旦流量消耗超出限值，就会按照套餐外流量收费。

文章还称，营销电话往往以“回报老客户”等名义推荐客户升级套餐，客服着重介绍套餐升级后在通话时长、流量等方面的提升，对新增费用等一语带过甚至没有提及。办理过程也十分便捷，只要客户口头同意、输入验证码等步骤，很快就能办理成功。

此外，套餐更换升级容易但降档难，存在人为设置障碍等现象。有消费者反映，升级套餐时，只需要打一个电话就可以办。但是要降档时却说为了保护用户权益，需要本人到营业厅办理。有些消费者则遇到了“踢皮球”的情况，客服表示，办理套餐降级需要去营业厅，可到了营业厅，业务员又说自己没有权限，需要打电话找客服。

IT之家了解到，有消费者认为，督促电信企业自觉尊重消费者知情权、自主选择权非常重要。还有一些消费者呼吁，相关部门在加强监督管理的同时，也要重视对消费者的提醒和指导。