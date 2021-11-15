谷歌 Play 商店发布“针对 Pixel 6 优化”游戏列表：支持 Android 12 游戏仪表板功能

IT之家 11 月 15 日消息，谷歌在 Android 12 中加入了游戏仪表板（Game Dashboard）功能，目前为 Pixel 6 系列手机独占，该功能可以优化用户在使用智能手机游玩游戏时的体验。近日外媒 9to5google 报道，谷歌 Play 应用商店上线了一个名为“针对 Pixel 6 进行优化”（Optimized for Pixel 6）的游戏应用列表，谷歌在标题下方描述为“可提升游戏性能或节省电量”（Boost performance or save power），列表里为目前支持游戏仪表板功能的游戏。
在这份游戏列表中包括以下游戏：
我的世界
Happy Color- Color by NumberRoblox
炉石传说
8 Ball Pool
对峙 2
神庙逃亡 2
Idle Hereos
部落冲突
Parchisi STAR Online
Carrom Pool: Disc Game
Car Parking Multiplayer
狂野飙车 9：竞速传奇
真正板球 2020
Words With Friends 2 Word Game
FIFA 足球
英雄联盟手游
漫威英雄格斗赛
圣斗士星矢：觉醒
坦克世界：闪电战
魔方钢琴 3
Mobile Legends: Bang Bang
Ludo Club – Fun Dice Game
暗影格斗 2
Talking Tom Hero Dash
Score! Hero 2022
Scrabble GO-Classic Word Game
突袭暗影传说
Gardenscapes
NBA 2K20
Gardenscapes
IT之家了解到，现阶段游戏仪表板是谷歌 Pixel 6 和 6 Pro 的专属功能，谷歌在推出该功能的同时还向开发者提供了与之匹配的游戏模式 API（Game Mode API），并鼓励开发者利用游戏模式 API 的优势去开发游戏。
用户若要开启 Pixel 6 系列游戏仪表板功能，可在手机系统设置 > 应用程序 > 游戏设置中启用 游戏仪表板功能，且该功能有三种模式可供用户选择，分别为：
性能模拟：最大限度地提高帧率
标准模式：使用游戏的默认值
电池保护模式：延长电池续航