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谷歌 Play 商店发布“针对 Pixel 6 优化”游戏列表：支持 Android 12 游戏仪表板功能

2021/11/15 10:18:18 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家 11 月 15 日消息，谷歌在 Android 12 中加入了游戏仪表板（Game Dashboard）功能，目前为 Pixel 6 系列手机独占，该功能可以优化用户在使用智能手机游玩游戏时的体验。近日外媒 9to5google 报道，谷歌 Play 应用商店上线了一个名为“针对 Pixel 6 进行优化”（Optimized for Pixel 6）的游戏应用列表，谷歌在标题下方描述为“可提升游戏性能或节省电量”（Boost performance or save power），列表里为目前支持游戏仪表板功能的游戏。

在这份游戏列表中包括以下游戏：

  • 我的世界

  • Happy Color- Color by NumberRoblox

  • 炉石传说

  • 8 Ball Pool

  • 对峙 2

  • 神庙逃亡 2

  • Idle Hereos

  • 部落冲突

  • Parchisi STAR Online

  • Carrom Pool: Disc Game

  • Car Parking Multiplayer

  • 狂野飙车 9：竞速传奇

  • 真正板球 2020

  • Words With Friends 2 Word Game

  • FIFA 足球

  • 英雄联盟手游

  • 漫威英雄格斗赛

  • 圣斗士星矢：觉醒

  • 坦克世界：闪电战

  • 魔方钢琴 3

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • Ludo Club – Fun Dice Game

  • 暗影格斗 2

  • Talking Tom Hero Dash

  • Score! Hero 2022

  • Scrabble GO-Classic Word Game

  • 突袭暗影传说

  • Gardenscapes

  • NBA 2K20

  • Gardenscapes

IT之家了解到，现阶段游戏仪表板是谷歌 Pixel 6 和 6 Pro 的专属功能，谷歌在推出该功能的同时还向开发者提供了与之匹配的游戏模式 API（Game Mode API），并鼓励开发者利用游戏模式 API 的优势去开发游戏。

用户若要开启 Pixel 6 系列游戏仪表板功能，可在手机系统设置 > 应用程序 > 游戏设置中启用 游戏仪表板功能，且该功能有三种模式可供用户选择，分别为：

  • 性能模拟：最大限度地提高帧率

  • 标准模式：使用游戏的默认值

  • 电池保护模式：延长电池续航

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关键词：Pixel 6

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