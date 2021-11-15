谷歌 Play 商店发布“针对 Pixel 6 优化”游戏列表：支持 Android 12 游戏仪表板功能

IT之家 11 月 15 日消息，谷歌在 Android 12 中加入了游戏仪表板（Game Dashboard）功能，目前为 Pixel 6 系列手机独占，该功能可以优化用户在使用智能手机游玩游戏时的体验。近日外媒 9to5google 报道，谷歌 Play 应用商店上线了一个名为“针对 Pixel 6 进行优化”（Optimized for Pixel 6）的游戏应用列表，谷歌在标题下方描述为“可提升游戏性能或节省电量”（Boost performance or save power），列表里为目前支持游戏仪表板功能的游戏。

在这份游戏列表中包括以下游戏：

我的世界

Happy Color- Color by NumberRoblox

炉石传说

8 Ball Pool

对峙 2

神庙逃亡 2

Idle Hereos

部落冲突

Parchisi STAR Online

Carrom Pool: Disc Game

Car Parking Multiplayer

狂野飙车 9：竞速传奇

真正板球 2020

Words With Friends 2 Word Game

FIFA 足球

英雄联盟手游

漫威英雄格斗赛

圣斗士星矢：觉醒

坦克世界：闪电战

魔方钢琴 3

Mobile Legends: Bang Bang

Ludo Club – Fun Dice Game

暗影格斗 2

Talking Tom Hero Dash

Score! Hero 2022

Scrabble GO-Classic Word Game

突袭暗影传说

Gardenscapes

NBA 2K20

Gardenscapes

IT之家了解到，现阶段游戏仪表板是谷歌 Pixel 6 和 6 Pro 的专属功能，谷歌在推出该功能的同时还向开发者提供了与之匹配的游戏模式 API（Game Mode API），并鼓励开发者利用游戏模式 API 的优势去开发游戏。

用户若要开启 Pixel 6 系列游戏仪表板功能，可在手机系统设置 > 应用程序 > 游戏设置中启用 游戏仪表板功能，且该功能有三种模式可供用户选择，分别为：