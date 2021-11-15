微博发布 10 月辟谣报告：发布微博辟谣信息 88 条，有效处理不实信息 4762 条等

IT之家 11 月 15 日消息，今日，微博官方发布了微博辟谣月度工作报告（2021 年 10 月），内容包含两个平台的有关数据统计、辟谣信息及月度不实信息举报处理案例等。

数据显示，10 月 1 日-10 月 31 日，共有效处理不实信息 4762 条，共发布微博辟谣信息 88 条。

微博还公布了 10 月辟谣微博热度 Top10：

（1）@新华社：基础教育综合改革实验区缩短学制等说法不实。

（2）@人民网：国家发改委组织查处涉煤造谣。

（3）@成都商报：男子发布凉山虚假视频博眼球被传唤。

（4）@中国互联网联合辟谣平台：“鲁迅日记称发薪逛琉璃厂”？纯属杜撰。

（5）@看看新闻 KNEWS：上美影厂被迪士尼打包买走系谣言。

（6）@红星新闻：九寨沟游客未购物遭导游辱骂消息不实，因高原反应严重导致情绪失控。

（7）@中国新闻网：河北张家口辟谣因举办冬奥会给孩子提前放假。

（8）@广州天河公安 通报两网友称在街头被人扎针：一人编造散布虚构信息被刑拘。

（9）@大象新闻：网传郑州发现大禹墓系谣言。

（10）@大连市沙河口公安分局：“医生从外地回连感染新冠导致科室被封”系谣言，造谣者被警方依法拘留。

IT之家了解到，微博还表示，10 月 1 日至 10 月 31 日，“微博辟谣”话题阅读量增长 0.7 亿，总阅读数 101.1 亿。