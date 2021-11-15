IBM：2022 年将探索 433 个量子位和 1121 个量子位的芯片

IBM 于当地时间周一表示，公司已设计出一款新的量子计算芯片，其高管认为，这款芯片将使量子系统在未来两年内在某些任务上的表现开始超过传统计算机。

路透社报道指出，IBM 称其“Eagle”计算芯片有 127 个所谓的量子位，可以以量子形式表示信息。而传统计算机使用的“位”必须是 1 或 0，但量子位可以同时是 1 和 0。

这一事实可能会使量子计算机比传统计算机快得多，但量子位极难制造，并且需要巨大的低温冰箱才能正常运行。

IBM 指出，其纽约州工厂在制造芯片过程中所学到的新技术，与量子计算机制冷和控制系统的其他先进技术相结合，最终将产生更多的量子位。该公司周一表示，计划在 2022 年生产 433 个量子位的“Osprey”芯片和 1121 个量子位的“Condor”芯片。

IBM 表示，届时，公司将接近所谓的“量子优势”，即量子计算机可以击败传统计算机的点。

“这并不意味着量子计算机将一下子超越传统计算机。相反，IBM 所设想的是一个计算应用程序的某些部分在传统芯片上运行，而某些部分在量子芯片上运行的世界，这取决于对每个任务的最佳工作方式。”IBM 高级副总裁兼研究部门负责人 Darío Gil 说道，“我们相信，我们将在未来几年内展示量子优势。”