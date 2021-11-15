小米：中国电信评测显示，小米和 Redmi 5G 手机包揽全价位段 5G 性能第一

IT之家 11 月 15 日消息，@小米公司 官微今日发布微博称，2021 国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州广交会展馆隆重开幕，中国电信也公布了 5G 手机的 5G 性能评测数据，小米和 Redmi 包揽全价位段第一。

具体来看：

小米 11 Pro 夺得 5000 元以上价位段第一，小米 MIX4 也位列第三；

Redmi K40 Pro 夺得 3500-5000 元价位段第一；

Redmi K40 夺得 2000-3500 元价位段第一；

Redmi Note9 夺得 2000 元以下第一。

据介绍，本期评测的 5G 手机在 SA 现网好点下行速率平均值超 900Mbps，较上期有 10% 的提升。

现网动态 PING 值时延性能相较上期有小幅优化，超时占比的平均值降低 4%；5G 手机整机运行稳定性提升明显，相对上期提升 25%。

值得一提的是，在本期评测中中国电信发现，5G 手机在动态场景下数据性能整体表现欠佳，同芯片平台的手机差异较大，最大相差 110%。

IT之家了解到，中国电信还给出了提升建议，进一步优化 5G Modem 和天线性能，增大 5G 千兆速率服务半径，加强手机 SA 切换性能优化，提升 5G 手机在动态场景下的平均速率。