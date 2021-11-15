东芝正式宣布拆分为三家公司：有利于提高股东价值，增强灵活性

IT之家 11 月 15 日消息，日本东芝集团今日正式宣布，将拆分为三家独立的公司，具体如下：

Infrastructure Service Co. 这家公司主要业务为基础设施服务，将包含此前的能演系统和解决方案、基础设施系统和解决方案、建筑解决方案、数字解决方案以及电池业务。

Device Co. 该公司包括东芝的电子设备和存储解决方案业务。

Toshiba 东芝公司，将继续持有 Kioxia 铠侠以及 Toshiba Tec Corporation (TOKYO: 6588) 的股份。

官方表示，东芝拆分后会使得业务更加灵活，使每个企业在其领域能够进行更精准的决策，降低运营成本，发挥自身优势。此外，东芝打算将铠侠的股票货币化，来最大化股东价值，并且在不影响拆分实施的前提下，尽快将所得净利润全额返还给股东。

本次拆分计划，已经获得东芝董事会的一致批准 。董事会战略审查委员会 SRC 由 5 名独立的外部董事组成，对广泛的战略选择进行审查。在审查期间，SRC 就本公司的战略方向征求股东意见，并与多个潜在合作伙伴进行了讨论。在经过近五个月的审查之后，东芝的管理团队和董事会相信，拆分为三家独立的公司是提高股东价值的最佳途径。

IT之家了解到，东芝预计，基础设施业务在 2021 财年的营收将达到 2.09 万亿日元，而设备公司的营收将达到 8700 亿日元。另外，东芝还计划在未来两年内向股东回报 1000 亿日元（约合 8.75 亿美元）。