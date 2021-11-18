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广汽埃安 AION LX Plus 官图公布，拥有 1008km 全球最长纯电续航

2021/11/18 15:41:49 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 18 日消息，广汽埃安新车 AION LX Plus 将于 11 月 19 日亮相广州车展，官方称这款新车搭载 144.4kWh 电池，是全球首款续航超 1000km 纯电车，今天该车的官方图片已经放出。

广汽埃安 AION LX Plus 是 AION LX 车型的升级版，车头上依旧用封闭式处理的进气格栅，新车还采用运动包围，车身侧面线条设计立体感十足，此外，新车还配备有隐藏式的车门把手以及低风阻造型的轮圈。车尾部分，该车采用了时下流行的贯穿式尾灯设计。

AION LX Plus 将搭载容量为 144.4kWh、能量密度高达 205Wh/kg 的三元锂电池组，并配备海绵硅负极片电池技术，其 NEDC 工况条件下续航里程可达 1008km。据介绍，海绵硅负极片电池技术是一项让电池变得更小更轻的技术，在同等电量情况下，可实现体积减小 20%、重量减轻 14%。官方曾透露，海绵硅负极片电池技术的 AION LX 完成夏季测试，在保持空调常开的情况下，实测综合路况续航达 904 公里。

IT之家了解到，除了 AION LX Plus 之外，广汽还将在广州车展上亮相两款全新概念车，一款是智享旗舰电动概念轿跑，另一款是新势能先锋概念车。

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关键词：AION LX Plus广汽埃安

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