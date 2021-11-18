英伟达 CFO：完成收购 Arm 的承诺不会改变

IT之家 11 月 18 日消息，英伟达 CFO Colette Kress 周三表示，这家 GPU 巨头仍然致力于完成收购英国芯片技术公司 Arm 的计划，尽管全球多个政府组织对该交易进行了调查，并对其提出了疑问。

Kress 在一次电话会议上讨论英伟达的第三季度业绩，他说，尽管美国、中国和 Arm 的本国 —— 英国的监管机构都对这笔交易表达了担忧，担忧的内容从有碍市场竞争到涉及国家安全问题等各方面，但英伟达仍坚持其拟议的 400 亿美元收购。

“收购 Arm 对行业和客户来说是一个巨大的机会，”Kress 说。“我们可以帮助扩大 Arm 的 IP。我们相信此次收购的好处。”

英伟达于 2020 年 9 月首次宣布收购 Arm 的计划。然而，自那之后，美国联邦贸易委员会和中国监管机构对该交易对芯片行业竞争的影响提出了质疑。英国监管机构也表示，出于国家安全的考虑，他们对这项交易表示担忧。

“更大的问题是力图满足中国、美国和英国三方的要求，美国，从某种程度上来讲还有英国的共同目标看来是和中国以及半导体行业争取自主权的目标正好相反的，”Wedbush 分析师 Matthew Bryson 说。

星期二，英国官员证实，他们已经启动了关于国家安全和反垄断问题的“第 2 阶段”调查。这项最新调查预计将持续 24 周。