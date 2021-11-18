央行回应忘记有几张银行卡怎么办：已考虑提供“一人多卡”查询服务

IT之家 11 月 18 日消息，近日有网友在人民网“领导留言板”上留言表示，目前国内各大银行均开始建议群众注销不使用的银行卡，但有些群众忘记了自己名下有多少张银行卡，央行对此回应称已经安排考虑为群众提供“一人多卡”查询服务。

IT之家了解到，该网友在留言中表示，当前国内各大银行相继发布公告要清理“睡眠账户”，并建议用户主动注销不使用的银行卡。但目前每个人都会有多张银行卡，有的人会出现并不清楚自己名下有几张银行卡的情况，询问是否国家会出台相关查询个人银行卡张数的平台或者线下网点。

对此人民银行支付结算司回应称个人银行卡信息较为敏感，涉及个人隐私和资金安全，相关工作政策性强、涉及面广、复杂性高。目前央行已经在工作安排中考虑为群众提供“一人多卡”查询服务，将指导中国银联以及商业银行在依法合规的情况下为个人提供银行卡查询服务，并在未来不断优化个人银行账户服务，让个人用户办理银行账户业务便利化成为常态。目前，中国银联已经组织国内各家商业银行通过统一的 App“云闪付”，为群众提供“一键查卡”服务。目前中国银联正在组织工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、兴业银行、广发银行和浙商银行等 13 家商业银行同步开展功能优化、服务对接以及内测工作。争取今年年底在上海、云南等部分地区对公众开放试点，届时当地群众可以查询本人名下的银行卡及账户情况，在试点地区基本完善后，再逐步推广至全国各地并实现国内商业银行全覆盖。

同时人民银行还在人民网“领导留言板”上表示，请广大人民群众平时务必妥善保管好自己的信用卡，并及时注意自己银行卡里的资金变动情况，如有长时间不适用的银行卡应主动去银行卡所属银行申请销户处理。并注意不要出租出售自己的银行卡，以及不要将自己的银行卡密码告知他人。