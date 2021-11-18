武汉出台“专精特新”行动计划，打造光电子信息、汽车及零部件等世界级产业集群

作者： 小如

近日，武汉印发《促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。

根据《行动计划》，武汉计划到 2023 年市级“专精特新”培育企业超过 1200 家，省级专精特新“小巨人”企业达到 500 家，争创国家级专精特新“小巨人”企业 260 家，成为引领武汉中小企业高质量发展的“排头兵”，为建设国家先进制造业中心提供有力支撑。

（一）实施中小企业成长工程

1.激发市场主体活力。大力培育市场主体，进一步优化企业开办服务，推动“证照分离”改革事项全覆盖，力争年均新登记市场主体 20 万户以上。持续优化市场主体结构，力争新登记企业占比逐年提升，年均新登记企业 10 万户以上。建立个体工商户新转小微企业动态培育库，推动个体工商户新转为小微企业。

2.促进小微企业成长。支持各区、产业园区、产业集群、孵化基地、大企业，围绕产业链、创业链和大中小企业融通发展，建设小微企业创业创新基地，培育中小企业公共服务示范平台，优化企业创新成长生态，对经认定的国家、省、市级小型微型企业创业创新示范基地，市级财政分别给予 100 万元、50 万元、30 万元奖励。

3.推动“小进规”攻坚。建立“小进规”分级培育机制，完善“三库一表”（小进规培育库、新建新投产项目监测库、退规企业预警库、企业应税收入统计表）推进模式，每年新增规模以上工业企业 300 家以上。对首次进入规模以上的工业企业，市级财政给予 20 万元奖励，各区按照市级奖励标准给予不低于 1∶1 的配套支持。

4.引导“专精特新”发展。支持中小企业专注细分市场，突出主业，形成一批创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的专精特新“小巨人”企业。对获批国家、省级专精特新“小巨人”企业，市级财政分别给予 50 万元、20 万元奖励。

（二）构建“专精特新”梯度培育体系

1.建立“专精特新”培育库。按照“储备一批、培育一批、提升一批”的原则，市、区分级建立“专精特新”中小企业培育库。对照国家、省、市“专精特新”中小企业评价指标，做到符合条件企业“应报尽报”“应入尽入”。加强对入库企业的分类指导，形成有机衔接的梯度培育体系。

2.加强企业梯度培育。加强对“专精特新”中小企业培育库企业的监测、指导和跟踪服务，实行动态化管理。整合市区政策、资源和服务，支持、培育中小企业按照“科技型中小企业 — 高新技术企业 — 市级‘专精特新’培育企业 — 省级专精特新‘小巨人’企业 — 国家级专精特新‘小巨人’企业 — 单项冠军”梯次发展。

3.大力招引“专精特新”企业。瞄准产业链关键环节和国家级专精特新“小巨人”企业，开展精准招商，引进一批产业带动力强的知名企业，落地一批强链补链稳链项目。鼓励各区出台专门招引政策，给予配套支持。

（三）提升产业创新能力

1.支持企业研发创新。支持“专精特新”企业独立或者联合高等院校、科研院所共建研发机构，实现“专精特新”企业研发机构全覆盖。采取政府引导、市场化运作、开放服务方式，建设一批中小企业公共技术服务平台。支持“专精特新”企业开展高价值专利组合培育，对符合条件的项目，一次性给予 50 万元支持。

2.推动核心技术攻关。聚焦武汉市“335N”先进制造业体系（打造光电子信息、汽车及零部件、生物医药及医疗器械 3 大世界级产业集群，提升装备制造、现代消费品、先进基础材料 3 大优势产业，加快培育人工智能、航空航天、北斗、氢能、网络安全 5 大新兴产业，前瞻布局电磁能、量子科技、超级计算、脑科学和类脑科学、深地深海深空等若干未来产业），建立重点产业链产业基础再造项目清单，支持“专精特新”企业在工业“四基”领域（核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础）突破一批制约武汉市产业发展的卡脖子技术（产品），补齐产业链短板、锻造长板，全面提升产业自主可控水平和核心竞争力。

3.推进创新成果转化应用。高水平建设武汉产业创新发展研究院，围绕重点产业加快布局建设一批中试基地，畅通科技成果转化渠道。落实首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用政策，丰富创新产品应用场景，加快创新产品推广应用，支持“专精特新”企业沿“技术 — 零件 — 部件 — 整机 — 系统”发展路径，扩大市场占有率。

（四）加强精准服务支撑

1.支持智能化改造。推进“专精特新”企业智能化转型全覆盖，提升企业数字化管理、智能化生产、网络化协同、服务化延伸能力。对认定为全球灯塔工厂、市级标杆智能（链主）工厂、市级智能化改造示范项目的企业分别给予 1000 万元、500 万元、200 万元一次性奖励。对“专精特新”企业因增资扩产需要新增建设用地的，支持保障其新增建设用地指标；对租用标准工业厂房的，对租金给予一定优惠。

2.促进质量品牌提升。引导“专精特新”企业加强全面质量管理，制定一批国内领先、国际先进的“武汉制造”标准，打造一批区域产业品牌集群。支持专精特新“小巨人”争创中国质量奖、长江质量奖、武汉名品。对主持制定国际、国家、行业、地方、团体标准中融合了标准必要专利的单位，分别给予 100 万元、50 万元、30 万元、10 万元、10 万元补助。对主导制定知识产权服务国家、行业、地方和先进团体标准的单位，分别给予 30 万元、20 万元、10 万元、5 万元补助。

3.加强企业培训交流。采取政府购买服务等方式开展企业家系统培训，组织“专精特新”企业家到境外著名高校、企业学习研修；加强与国内一流高等院校合作，开展“专精特新”经营管理领军人才订单培训；实施“万企育才”中小企业培训工程和“创业武汉”公益培训，开展“模块化、个性化、菜单式”教学培训。鼓励参加“创客中国”中小企业创新创业大赛，对市级获奖企业（项目）给予一等奖 30 万元、二等奖 20 万元、三等奖 10 万元、优秀奖 5 万元奖励。

4.建立公共服务网络。在武汉市中小企业公共服务平台建立“专精特新”服务专栏，完善“线上 + 线下”中小企业“专精特新”服务网络。遴选和支持一批中小企业公共服务示范平台和核心服务机构，从“政策 + 资本 + 服务 + 载体”等多个方位，为“专精特新”中小企业提供政策咨询、管理提升、检验检测、技术转移、人才培训、市场开拓、投资融资等全方位“点对点”专业服务。

（五）强化要素资源供给

1.加强人才支撑。实施“武汉英才计划”“千企万人支持计划”，建立“专精特新”企业人才引进绿色通道，支持“专精特新”企业引进培育高精尖缺人才和高水平科技研发团队，开展职业技能培训。对引进“武汉英才”战略科技人才、产业领军人才、优秀青年人才、高技能人才、科技研发团队的“专精特新”企业按照有关规定给予补贴。对“专精特新”企业入选国家、省、市人才专项的分别按照有关规定予以补贴。

2.加大融资支持。开展“千名行长进千企”，对接服务“专精特新”企业融资需求。鼓励银行机构通过信用贷款、知识产权质押贷款、担保贷款等方式，适当提高抵质押率，扩大商标、专利、设备等可接受抵质押物范围，加大对“专精特新”企业的信贷支持力度。将专精特新“小巨人”企业纳入拟挂牌、上市后备企业名单，抢抓北京证券交易所风口契机，开展北交所上市培训及诊断辅导服务，支持登陆资本市场。整合战略性新兴产业引导基金，发挥政府产业基金引导作用，鼓励创投资本、社会资本加大对“专精特新”企业的股权融资。

3.强化精准服务。各区要加强“专精特新”企业分类指导和精准有效施策，开展“一对一”跟踪服务，及时协调解决企业经营发展中的困难问题，支持企业成长。全面落实减税降费政策，开展“千名税干进千企”，帮助“专精特新”企业应享尽享政策红利。落实用电价格政策，降低企业用电成本。