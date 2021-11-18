瑞萨电子进入 FPGA 市场，新品 ForgeFPGA 主打超低功耗与低成本

11 月 18 日消息，世界一流半导体厂商瑞萨电子发布了主打超低功耗、低成本的 ForgeFPGA 系列产品，正式进入 FPGA（Field-programmable gate array，现场可编程逻辑门阵列）市场。

瑞萨电子宣称与非 FPGA 设计和其他的同类方案相比，他们的 ForgeFPGA 芯片成本更低，预计批发价格会低于 0.5 美元，约合 3.2 元人民币。其宣称大量之前受限于成本原因而无法使用 FPGA 芯片的 C 端和物联网产品都将收益。

瑞萨电子物联网和基础设施业务部们副总裁 Davin Lee 表示：“我们渴望将我们在小型、低成本、可编程市场的领先地位扩展到 FPGA”。

ForgeFPGA 系列的目标场景是需求少于 5000 个逻辑门的应用，有 1K 和 2K LUT 的版本。其预计待机功耗低于 20uA，是现有功耗最低的产品，约为竞品的一半。

ForgeFPGA 使用与之前大获成功的 GreenPAK 系列相同的商业模式，产品提供了免费的开发软件，无需支付许可费。该软件提供用基于原理图的“宏单元模式”和“HDL”模式（FPGA 老手熟悉的 Verilog 环境），以适应新老 FPGA 开发人员的需求。

瑞萨电子计划提供包括具有互补 MCU、模拟、电源和计时器件等 ForgeFPGA 组件，以简化设计过程并降低客户的应用风险。

ForgeFPGA 的工程样品已上市，并提供测试版的设计软件和开发套件。首款 ForgeFPGA 是 1K LUT 的产品，预计 2022 年第二季度量产。