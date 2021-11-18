小米王化为金凡辩护：他主动沟通多名 Up 主，不是营销和作秀

IT之家 11 月 18 日消息，今晚小米高管王化在微博发表长文，回应网友们关于某 Up 主近期发表的视频相关问题。一名 B站 Up 主在 11 月 16 日发表了一段视频，表示小米 MIUI 总负责人金凡加了他的微信，并详细询问他对 MIUI 有没有什么意见和建议，遇到了哪些 Bug。

有部分网络用户传播这张视频截图集合，并指责该视频是营销。王化回应称：

我非常理解米粉们的爱之深责之切，对于 MIUI 的 Bug 和解决用户问题的速度以及态度的不满。但其实整个 MIUI 团队和社区都在为了改善用户体验而努力，让工程师们每天去社区解答问题、不断的去修复 BUG、一对一的去了解用户的问题针对性的做出回应和改善，这些都是在进行中的动作，当然这些都是应该做的，是本职工作不值得夸耀。

他还表示，小米的文化里面，我们每个人都是客服，每个人都深爱着我们的米粉，愿意去解答大家的问题。哪怕私信再多，有米粉问及一些 Bug，他也会参与去了解情况并予以反馈。这些 Bug 中，确实存在没有得到重视和解决的，但是也有一部分是第三方 App 自己的问题，甚至有的是因为个人设置错误，而被用户误认为是 Bug 的。

王化表示，金凡近期抽时间去B站逐一私信吐槽 MIUI 的 Up 主，去一对一的了解问题并解决问题，但是获得的回应并不多。王化称，他是一个很典型的工程师，他说过每天要做一定的心理建设才敢于去打开B站。

IT之家了解到，王化还表示，小米内部真的十分重视 MIUI 的体验，而且有专属的团队在逐一解决问题，越来越多的人发现曾经的 Bug 不再复现就是最真实的例子。

以下为全文：