摩托罗拉发布 Moto G51 5G/G41/G31 手机：骁龙 480+/Helio G85 芯片，200 美元起

IT之家 11 月 18 日消息，今日摩托罗拉在海外发布了 Moto G 系列 5 款机型，除了 G200 5G 以及 G71 5G，同时还推出了 Moto G51 5G、Moto G41、Moto G31 手机。

摩托罗拉 Moto G51 5G

这款手机搭载高通骁龙 480+ SoC，是骁龙 480 的超频版本。这款处理器采用 8nm 制程工艺制造，具有 2×A76 2.2GHz 大核，以及 6×A55 1.8GHz 小核，搭配骁龙 X51 基带。

手机配备 6.8 英寸 LCD 液晶屏，具有 1080P + 分辨率，120Hz 刷新率。产品采用侧边指纹识别方式，配备 50MP 主摄、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头。手机内置 5000mAh 电池，支持 10W 充电，机身支持 IP52 级别防水，同时兼容 microSD 扩展卡。

Moto G52 5G 手机存储容量提供 64GB/128GB 两种，售价 230 欧元起，约 1660 元人民币。

摩托罗拉 Moto G41

这款手机是 G71 的简配版本。手机搭载 6.4 英寸 OLED 屏幕，拥有 1080P + 分辨率、60Hz 刷新率。这款产品搭载联发科 Helio G85 芯片，不支持 5G，提供 4GB+64GB 和 6GB+128GB 两种配置，支持 microSD 卡。

此款手机采用侧边指纹识别装置，后置 48MP 主摄，支持 OIS 光学防抖。手机内置 5000mAh 电池，支持 30W 快充，支持杜比全景声以及 IPX2 级别防尘。

摩托罗拉 Moto G41 手机售价 250 欧元起，约 1805 元人民币。

摩托罗拉 Moto G31

这款手机同样配备 6.4 英寸 OLED 屏，1080P+/60Hz。产品搭载联发科 Helio G85 芯片，仅有 4GB 内存，提供 64GB、128GB 两种容量可选，支持 microSD 卡。

这款手机的摄像头配置较高，主摄为 50MP，还有 8MP 广角镜头等。产品内置 5000mAh 电池，仅支持 10W 充电。

IT之家了解到，Moto G31 手机售价 200 美元起（约 1276 元人民币），具有 IPX2 防水能力，采用侧边指纹识别传感器。