双 11 促销活动引争议，欧莱雅：对消费满 999 元用户补偿 200 元优惠券

IT之家 11 月 19 日消息，昨日晚间，巴黎欧莱雅通过官方微博发布声明称，再次向消费者道歉并给出以下解决方案：

1.针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”购买安瓶面膜且产品订单累计达到 999 元的消费者，且未领取满 999-200 消费券的消费者，将提供一张 200 元的无门槛优惠券，使用期限从领到之日至 2022 年 6 月 20 日。

2.针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”购买安瓶面膜，但预售期间产品订单累计未满 999 元的消费者，将提供两张满 499 立减 100 元的优惠券，使用期限从领到之日至 2022 年 6 月 20 日。

具体领取和使用细则，巴黎欧莱雅将在 5 日之内进行公布。巴黎欧莱雅表示，意识到此次双十一期间，其在设计整体促销机制时考虑欠周全、在短期内遇到超大量快件造成快件滞留、应对大量问询客服反映不及时等问题。

IT之家了解到，11 月 17 日晚间，李佳琦和薇娅直播间相继发布声明，表示已与巴黎欧莱雅进行了多轮协商，但目前对方未给到明确的解决方案。若 24 小时后，巴黎欧莱雅仍未能给出合理的解决方案，李佳琦直播间和薇娅直播间将针对巴黎欧莱雅安瓶面膜的消费者给出相应的补偿方案。

11 月 18 日凌晨，巴黎欧莱雅发布关于“巴黎欧莱雅安瓶面膜双十一促销机制”以及对“薇娅和李佳琦声明”的说明。

说明中指出，经初步调查，此次出现部分消费者在预售后以较低价格拍下商品，是因为叠加使用了多种平台及店铺的优惠，享受这些优惠是需要单笔订单凑单达到一定总价格门槛的，同时平台系统会自动将符合条件的优惠叠加平摊到活动商品上才能享受。巴黎欧莱雅称将在综合、全面考虑所有相关消费者不同情形后，在保障所有相关消费者利益的前提下，提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案。