除了手机玻璃，康宁过去 18 个月还生产了 300 多万剂疫苗药瓶

北京时间 11 月 19 日消息，据报道，很多人都知道康宁为手机生产玻璃，实际上它还为制药行业做出贡献，只是很多人不知道。

不久前，康宁位于北卡罗来纳州的新工厂开门营业，主要生产药瓶，据说每年能生产 5 亿个玻璃瓶。新工厂能缓解供应链压力，为新冠疫苗生产提供保证。康宁新厂之所以如此快投入使用，主要是因为联邦政府向康宁提供 2.04 亿美元支持，政府设立项目支持疫苗开发。

康宁介绍说，在过去 18 个月，它所生产的药瓶能满足 300 多万剂疫苗的需要。康宁还推出一款名叫 Velocity Vials 的新品，它是一种特别设计的药瓶，可以提高制造速度。Catalent 已经开始向 Velocity Vials 注入疫苗。

Catalent 公司高管丹尼斯・约翰逊（Denis Johnson）说：“因为康宁的瓶子有涂层，在我们使用的设备上有更快的吞吐率。根据我们的观察，在我们的设备上吞吐率至少提高了 10%，这样就能生产更多疫苗。在大流行期间产量很重要。”

康宁 CEO 魏文德（Wendell Weeks）告诉公众，公司准备扩建北卡罗来纳工厂，最终它会成为全球最大的制药包装厂之一，公司的药瓶业务也会进一步扩大。

魏文德称：“今天这项业务的规模还不大，我们的年营收是 140 亿美元，相比来说药瓶业务不算大。我们考虑的不是未来 2 年或者 3 年，我们看得更长远，对于我们来说药瓶业务是一个机会，年营收可能会达到几十亿美元。对此我们坚信不疑。”

市场分析机构 Grand View Research 认为，制药玻璃包装市场的规模在 2028 年之前将会增长到 74.6 亿美元，2021 年只有 40.2 亿美元。