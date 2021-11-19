美股涨跌不一，亚马逊被高盛列为“明年最佳美国互联网股”，涨 4.14%

北京时间 11 月 19 日消息，虽然美国劳工部宣布上周初次申请失业保障的人数降低至 26.8 万，但高通胀的阴影挥之不去，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 60.1 点，跌幅为 0.17%，报收 35870.95 点；标普 500 指数涨 15.87 点，涨幅为 0.34%，报收 4704.54 点；纳指涨 72.14 点，涨幅为 0.45%，报收 15993.71 点。

▲ 纳指涨 0.45%，报收 15993.71 点

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 业绩预期下调令人失望，阿里巴巴跌超 11%

日趋激烈的市场竞争和消费者支出放缓影响了阿里巴巴业绩的增长，营收连续第二个季度低于分析师预期。阿里巴巴还下调了 2022 财年业绩预期。常规交易中阿里巴巴跌 17.98 美元，跌幅为 11.13%，报收于 143，6 美元。

在当地时间星期四的财报分析师电话会议上，阿里巴巴高管对分析师提出的有关公司长期增长前景和与对手竞争的问题避而不谈。花旗银行发表投资报告称，阿里巴巴业绩“比已经下调的预期低 3.2%，更让人担忧的是，2022 财年营收预期的下调，意味着增幅仅为 20% 至 23%”。

竞争日趋激烈，京东、拼多多等竞争对手加大了投资力度，目标是吸引阿里巴巴用户。今年 6 月之前的 12 个月，阿里巴巴年活跃买家达到 8.499 亿，成为最大的电商平台。

▲ 世纪互联 Q3 净利 1.562 亿元，增幅超过 60%

世纪互联今天美股盘后发布了未经审计的第三季度财报。财报显示，世纪互联营收比上年同期的 12.5 亿元增长 25.3% 至 15.6 亿元；归属于普通股股东的净利润为 1.562 亿元，比上年同期的 9710 万元增长 60.87%。

截至 2021 年 9 月 30 日，世纪互联管理的机柜数量为 65264 个，上年同期为 51476 个，6 月 30 日时为 62876 个。复合利用率为 59.8%，略低于第二季度的 59.9%。世纪互联预期第四季度净营收将介于 17.5 亿至 17.7 亿元之间。

常规交易中世纪互联跌 1.17 美元，跌幅为 7.16%，报收于 15.18 美元。盘后交易中世纪互联一度上涨 2.11%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 彭博社称苹果 3 年后推电动汽车，主打自动驾驶技术

彭博社当地时间星期四援引消息人士的话报道称，苹果计划最早 2025 年推出电动汽车，主打自动驾驶能力。受此消息影响，常规交易中苹果涨 4.38 美元，涨幅为 2.85%，报收于 157.87 美元，创下新高，苹果盘中一度摸高 158.67 美元，涨幅为 3.4%。

苹果理想中的电动汽车没有方向盘和脚踏板，内部设计与用户“不使用手”驾驶相适配。自 2014 年以来，被称作 Project Titan 的苹果汽车项目发展一直不顺利。随着各国政府和人们越来越重视环保，电动汽车需求在不断升温，推动特斯拉、Rivian 等电动汽车车企的市场远超传统车企。

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）称，“苹果推电动汽车只是时间问题，不是推不推的问题”，他认为苹果 2025 年推电动汽车的概率为 60% 至 65%。彭博社还表示，尽管最近在自动驾驶系统、芯片和先进传感器等方面取得了进展，但苹果电动汽车团队部分成员也对 2025 年推出电动汽车有些疑虑。

▲ 亚马逊被高盛列为明年最佳美国互联网股，与星巴克合作概念店

媒体报道称，高盛分析师埃里克・谢里丹（Eric Sheridan）将亚马逊列为 2022 年“最佳”美国互联网股，亚马逊利用其“Just Walk Out”技术与星巴克合作打造了一家概念店。受此消息影响，常规交易中亚马逊涨 147.06 美元，涨幅为 4.14%，报收于 3696.06 美元。

谢里丹表示，度过艰难的 2021 年后，明年亚马逊股价将跑赢大盘。虽然今年以来亚马逊表现不如诸多同行，但将受益于云计算、电子商务和数字广告产业的复苏。谢里丹对亚马逊股票评级为“买进”，并给予 4100 美元目标股价。

星巴克发表声明称，位于纽约的一家新门店今天开业，采用了“亚马逊 Go”技术。这一概念店“集数字和实体零售体验于一体”，兼有星巴克门店的舒适与亚马逊“Just Walk Out”购物体验的便利。