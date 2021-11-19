腾讯视频上线单独购买某剧会员功能：3 元看全集，有效期 3 个月

IT之家 11 月 19 日消息，腾讯视频近期上线了一项新功能，非会员用户可单独购买某剧集的会员观影权益。

根据网友截图，单独某剧的会员价格为 3 元，有效期为 3 个月。

IT之家了解到，近日 7 家视频网站向浙江省消保委提交了各自的整改报告。浙江省消保委称，从整改情况来看，腾讯视频提交的整改措施最为全面，在“会员广告特权事前事后告知不充分”问题上，腾讯视频在整改报告中回复称成为会员后，进入播放页将强化已为用户跳过片头广告的说明；在“自动续费退订方法繁琐”问题上，腾讯视频表示苹果公司将于今年 12 月完成优化，支持用户直接在腾讯视频里关闭自动续费，无需再跳转至苹果界面关闭；在“片内广告，容易误点，难以退出”问题上，腾讯视频将同步自查其他类型广告的关闭键，后续版本中优化，增大取消键操作区。加强相关审核和技术保障，让广告主在广告中添加返回键；在“会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制”问题上，腾讯视频表示对已购买未在有效期内观看的用户，增加及时观看提醒功能，与版权方沟通，争取增加有效观影时长。在“不能按影片价格充值，充值金额固定”问题上，腾讯视频表示已与苹果公司沟通，新增 1 元充值选项（苹果公司无 2 元价格选项），供用户按需选择充值，预计于 12 月上线支持。