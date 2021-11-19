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爆料称三星 Galaxy Tab S8 Ultra 平板屏幕刘海确实存在，为双前置摄像头位置

2021/11/19 16:32:49 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家 11 月 19 日消息，三星 Galaxy Tab S8 Ultra 平板近期曝光的消息和渲染图越来越多，其中可能让人难以理解的是在产品最新渲染图中显示在平板其中一条长边框中间区域居然有一块为刘海凹槽设计，昨日爆料者 @UniverseIce 在 Twitter 上宣称该刘海缺口位置将会放置该款平板的前置双摄像头。

▲ 三星 Galaxy Tab S8 Ultra 渲染图，来源：@ Onleaks x 91mobile

@UniverseIce 表示貌似很多人都对三星 Galaxy Tab S8 Ultra 在长边框中间区域存在刘海的设计颇为怀疑，他表示该刘海区域 100% 存在，但区域面积不会很大。该刘海区域将搭载两颗前置摄像头，其中有一颗为超广角镜头，且可以拍摄 4K60 帧的视频。

IT之家了解到，之前泄露的信息表明 Galaxy Tab S8 Ultra 平板将配备一块 14.6 英寸 AMOLED 显示屏，且屏幕支持 120 Hz 刷新率。并且该平板曾现身 Geekbench 基准测试平台，测试表明该平板将配备高通骁龙 8 Gen1 SoC，辅以 12GB+512GB 存储配置，目前暂不清楚该款平板的上市日期以及售价。

▲ 三星 Galaxy Tab S8 Ultra 渲染图，来源：@ Onleaks x ZoutonUS

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关键词：Galaxy Tab S8 Ultra三星平板

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