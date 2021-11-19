研究公司 Yole：全球车用雷达厂商大混战，欧洲供应商暂时领先

半导体市场趋势研究公司 Yole 发布的报告指出，汽车雷达市场将以每年 19% 的速度增长，到 2025 年将达到 104 亿美元。汽车雷达市场在过去十年中的增长令人印象深刻，并将随着 ADAS 和 HAD 的发展持续增长到 2025 年。

从技术趋势来看，无论频率范围如何，RF 板的尺寸都将缩小。Continental 的 SRR 和 LRR 雷达传感器的集成度最低：这两种设备都基于相同的射频板面积，两种设备的 MMIC 集成也相同。

从生态来看，欧洲公司引领汽车雷达市场。排名靠前的公司是 Continental、Hella/Mando、博世、DENSO TEN 和 Veoneer。

“在未来几年，自动驾驶将成为现实，”System Plus Consulting 的高级技术和成本分析师 Stéphane Elisabeth 博士断言。“为了实现这一目标，视觉技术的拓展不断丰富，除了保障驾驶员和乘客的安全之外，还提供越来越多的功能。”

▲ 汽车市场最新雷达系统概览，2021-2022

在这些视觉技术中，雷达系统是最成熟和最安全的。雷达系统于 2000 年推出，SRR 系统专用于盲点检测或后方交叉路口警报。今天，来自多家供应商的车辆已经提供“2 + 级”自动化，即驾驶员处于待命状态，但可以在一段时间内不干预驾驶。这些车辆集成了五个雷达系统，包括 SRR 和 LRR，支持紧急制动和自适应巡航控制。

据 Yole Développement，汽车和移动应用的雷达市场规模会超过 105 亿美元，2019 年至 2025 年的复合年增长率为 11%。道路安全要求使得雷达成为主流技术，汽车和移动端是最具活力的细分市场。

Yole 射频设备与技术部技术与市场分析师 Cédric Malaquin 称：“雷达为自动驾驶提供了有趣的功能。这将是传感器组合中的强大解决方案。”

由于行业的成熟，雷达的发展一直在加速。成像雷达从 2021 年起开始商用，它可能会是“足够好”的解决方案。

▲ 雷达系统-自 2012 年起的成本明细与演变

通过拆解各种雷达系统，Yole 的合作伙伴 System Plus Consulting 提取了主要的射频芯片组和电路板并对其进行了物理分析。该公司还对 RF 板进行了分区，以指出各种 OEM 的技术和经济选择。

“市场份额因频率和汽车应用而异，”Stéphane Elisabeth 解释说。“在 24 GHz 方面，意法半导体的解决方案处于低端。在 77 GHz 方面，英飞凌和恩智浦多年来一直处于领先地位。但看起来德州仪器正在迎头赶上。”