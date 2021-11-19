浙江省消保委公开披露：腾讯视频、优酷等 7 家视频网站整改承诺及进展情况

IT之家 11 月 19 日消息，据浙江消保委公众号消息，11 月 19 日，自 7 家视频网站就会员服务问题提交整改报告的 7 天后，浙江省消保委将各视频网站的整改承诺及整改进展情况予以公开，请广大消费者共同监督。

去年，浙江省消保委约谈提出的 7 项问题，7 家视频网站全部整改有 3 项：

1、取消强制自动续费，用户可以自行选择是否自动续费；

2、自动续费前，会通过手机短信、站内消息等方式提前 3-5 天告知用户；

3、不再使用“开通会员免广告”等绝对宣传用语。

今年各视频网站整改报告及整改落实情况汇总如下：

▲ 来源：浙江省消保委 ；截止时间：11 月 19 日

从表单来看，目前腾讯视频已经完成五项中的两项整改项目，PP 视频已完成所有三项整改项目，其它网站大部分整改项目还在进行中。

浙江省消保委消费调查监督部主任李嘉表示，这段时间，他与各视频网站保持紧密沟通，从 7 家视频网站的整改进展情况来看，不少网站整改迅速；从承诺情况来看，大部分网站整改事项将于 11 月底或 12 月中旬完成，请广大消费者共同监督。IT之家了解到，李嘉同时建议，针对各视频网站会员服务的“顽疾”，相关职能部门应依据《广告法》、《民法典》、《广播电视广告播出管理办法》等相关法律法规，形成长效监管机制。同时，通过社会各方的共同努力，形成社会共治的良好氛围，以更好地维护消费者的合法权益。