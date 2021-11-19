华映科技：IGZO 技术手机显示屏已实现量产，良率达 90% 以上

11 月 19 日，针对公司目前 IGZO 技术相关问题，华映科技回复指出，公司自主研发的 IGZO 技术的手机显示屏已实现量产，并已面向市场销售，产品良率达到 90% 以上。

此前，华映科技发布公告称，拟非公开募集资金总额不超过 280,000（含）万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线扩产及 OLED 实验线量产项目。

项目计划投资 203,056 万元，在原有 LCD 面板生产线的基础上购买部分关键工艺设备，扩充产能，同时调整产品组合，使产品趋于小型化和多样性，同时还包括 OLED 从实验线进行量产。

业绩方面，2021 年上半年, 华映科技实现营业收入 15.5 亿元, 同比增长 91.90%。归属于上市公司股东的净亏损 7406.75 万元, 同比增长 89.64%。

华映科技指出，营收增长主要是本期公司及多家子公司销售收入较上年同期增加所致。其中，2021 年上半年子公司华冠光电订单较上年同期增长约 33%；且随着消费升级，显示器规格趋向高端，得利于近两年新设备、新工艺的投资布局，华冠光电 2021 年上半年高阶产品同比增长 395%，净利润同比增长 440%；子公司科立视本报告期内贵金属销售收入 4,741 万元，净利转正；华佳彩本报告期实现营收 11.31 亿，较去年同期增长 72%，净利润-0.18 亿，较去年同期减亏 5.06 亿元。（校对/日新）