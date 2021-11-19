能量密度超 185wh/kg：蜂巢能源二代 L600 短刀片磷酸铁锂电池明年上市

IT之家 11 月 19 日消息，今日蜂巢能源宣布，继 10 月底宣布第一代 L600 短刀片磷酸铁锂电芯在常州金坛工厂量产下线之后，第二代产品已经完成开发，预计将在 2022 年第三季度实现量产。

蜂巢能源二代 L600 磷酸铁锂电池规格与上一代相同，长度 600mm，但是单体容量提升至 196Ah，能量密度超过 185wh/kg，体积能量密度超过 430wh/L，属于行业领先水平。

官方表示，基于该电芯，可以实现 A 级车型 550km 续航里程，并可以实现在高能量密度下 1.6C 快充，满足 30 分钟充电 80%。

工信部电子信息司近期发布《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》（征求意见稿），提出新建设的动力电池项目中，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/kg。蜂巢能源董事长兼 CEO 杨红新认为，“能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg”的指标，对于坚持技术创新的头部企业而言是可以达到，但对于技术落后的电池企业而言，就会存在一定难度。

目前，蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中，能量密度都将达到 180wh/kg 以上。

据IT之家了解，蜂巢能源将在在建及规划中的全球生产制造基地全面导入 AI 工厂建设规划，实现 AI + 容量检测、AI + 智能焊接（在线无破坏性 100% 全检）、AI 激光智能焊接、AI 自放电检出等智能化功能。目前实现量产的无钴电池和第一代 L600 短刀片磷酸铁锂电芯都是采用的车规级 AI 智能智造标准。