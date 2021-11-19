升级无锡工厂受阻？SK 海力士回应：正为引进光刻机做准备

11 月 19 日消息，近期有媒体报道称 SK 海力士在无锡市的芯片厂改造计划可能因美国反对而取消。

据环球时报 11 月 19 日报道称，SK 海力士相关负责人回应，正为明年下半年或 2023 年在中国引进光刻机设备做准备。

据韩国《每日经济》18 日的报道称，有分析认为，在中国设有生产基地的三星电子和 SK 海力士，有可能面临无法升级工艺升级关键设备的风险。

报道称，SK 海力士位于江苏省无锡市的芯片工厂改造计划或因美方的反对而落空。SK 海力士计划在无锡半导体工厂引入荷兰阿斯麦尔（ASML）的极紫外线（EUV）光刻机，来提高工艺技术的稳定性。但这一计划恐遭到美方反对，理由是“担心中国或将此项技术运用于提高军事能力，从而对美国产生安全威胁”。

当被问及是否允许 SK 海力士向中国工厂引进 EUV 设备时，一名白宫高级官员表示拒绝置评，但他重申美国政府坚持防止中方利用美国及其盟国技术开发尖端半导体这一方针不会改变。

ASML 生产的 EUV 光刻机是半导体微加工必不可少的尖端装备，SK 海力士今年 2 月与 ASML 签订了到 2025 年进口约 20 台 EUV 设备的合同。SK 海力士在韩国和中国都有 DRAM 半导体工厂。

韩媒称，如果光刻机无法运抵中国，中国工厂的工艺升级可能会延迟。对此，SK 海力士相关负责人表示，正为明年下半年或 2023 年在中国引进光刻机设备做准备。

有分析认为，如果美国的对华半导体设备整体制裁收紧，那么三星电子在华工厂升级工艺同样也将遇到困难。