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摩托罗拉 Edge 30 Ultra 渲染图曝光：有望搭载骁龙 8 Gen 1/144Hz OLED 屏

2021/11/19 22:29:53 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 19 日消息，根据外媒 91mobiles 最新消息，摩托罗拉下一代旗舰 Edge 30 Ultra 手机又有一张渲染图被曝光，这一次是蓝色外壳。这款手机预计于 2022 年正式发布，后置三摄，有望搭载骁龙 8 Gen 1 处理器。

爆料者表示，该手机别称为“Rogue”，目前 Edge 30 Ultra 的名称尚未确认。该产品此前的渲染图展现的是手机的黑色版本，本次为深蓝色渐变后盖，按键排布以及后摄模组的样式与此前的爆料类似。

参数方面，摩托罗拉 Edge 30 Ultra 有望配备 6.6 英寸 OLED 显示屏，支持 144Hz 刷新率、HDR10+。产品有望内置 5000mAh 电池，配备 8GB/12GB LPDDR5x 内存，提供 128GB/256GB 存储选项。

其它方面，手机有望与其它型号的摩托罗拉手机一样，支持 IP52 等级防水，具有 NFC、蓝牙 5.2、GPS 功能等

IT之家了解到，摩托罗拉即将发布的新品别称、代号被曝光，预计将于近期以及 2022 年正式发布。

  • Motorola Rogue (Edge 30 Ultra)

  • Motorola Ironman

  • Motorola Austin

  • Motorola Milan (Moto G Stylus 2022)

  • XT2201-1

  • XT2201-2

  • XT2201-3

  • XT2201-4

  • XT2201-5

  • XT2209-1

  • XT2211-1

  • XT2211-2

  • XT2211DL

  • XT2213-1

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关键词：摩托罗拉Edge 30 Ultra

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