美股道指三连跌，特斯拉上涨 3.71%，好未来大涨逾 18%

北京时间 11 月 20 日消息，投资者关注欧洲新冠肺炎确诊病例激增及其对全球经济复苏的影响，美股三大股指今天涨跌不一。

▲ 图 1：纳指涨 0.40%，报收 16057.44 点

截至收盘，道指跌 268.97 点，跌幅为 0.75%，报收 35601.98 点；标普 500 指数跌 6.58 点，跌幅为 0.14%，报收 4697.96 点；纳指涨 63.73 点，涨幅为 0.4%，报收 16057.44 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 图 3：中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 图 4：上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 图 5：下跌的其他中概股

▲ 图 6：机构称阿里近期没有积极催化剂 新业务变现尚需时间

投资公司 Baird 分析师柯林斯・赛巴斯蒂安（Colin Sebastian）发表投资报告称，短期内阿里巴巴股票没有积极的催化剂。虽然仍然维持“跑赢大盘”评级，但他将阿里巴巴目标股价由 260 美元下调至 180 美元。赛巴斯蒂安写道，“无论是在城市和乡村，阿里巴巴都面临日趋激烈的竞争。”

市场研究公司 Benchmark Research 分析师芳恩・姜（Fawne Jiang）表示，阿里巴巴在“积极投资战略领域”，以支持未来的增长，虽然取得了一些进展，但这些新业务的变现尚需时间。她指出，由于当前市盈率仅为 12 倍，投资者抛售阿里巴巴股票有些反应过度了。

今天常规交易中阿里巴巴跌 3.26 美元，跌幅为 2.27%，报收于 140.34 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 图 7：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 图 8：下跌的其他国外科技股

▲ 图 9：投资公司看好中国市场需求 特斯拉股价四连涨

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）将特斯拉目标股价上调 27% 达到华尔街最高水平，并称“电动汽车革命”将如约而至后，星期五常规交易中特斯拉实现四连涨，上涨 40.68 美元，涨幅为 3.71%，报收于 1137.06 美元。

艾维斯维持对特斯拉股票的“跑赢大盘”评级，但将目标股价由 1100 美元上调至 1400 美元，成为给予特斯拉目标股价最高的两名分析师之一。1400 美元的目标股价意味着特斯拉股价还有约 24% 上涨空间。

艾维斯称，他看多特斯拉的“关键”一直是中国市场。他估计中国市场将占到特斯拉 2022 年交付量的 40%。艾维斯在投资报告中写道，“虽然今年早些时候特斯拉在中国市场遭遇公关和安全问题，但我们发现，进入年末特斯拉汽车需求在快速增长，2022 年中国产量达到每月约 5 万辆”。

▲ 图 10：摩根士丹利称苹果将加速自动驾驶汽车普及 市值翻一番

摩根士丹利分析师卡蒂・休伯蒂 (Katy Huberty) 当地时间星期五发布投资报告称，虽然苹果电动汽车问世尚需数年之久，但已经在对其股价产生影响，“在我们看来，苹果电动汽车是使苹果营收、市值翻番的最清晰路径，实现长期的可持续增长。简而言之，投资者应当关注苹果电动汽车”。

在休伯蒂看来，与其他市场相似，苹果可以改变自动驾驶汽车市场的动态。苹果并非第一家智能手机厂商，但致力于打造有吸引力的软件系统，帮助它后来居上，“证据显示，进入新市场后，苹果会成为使市场规模扩大到不可思议规模的催化剂”，她认为“苹果可能加速自动驾驶汽车的普及”。

休伯蒂说，苹果已经在开发自动驾驶汽车的诸多关键技术，其中包括处理器、传感器和电池，便利它极有可能解决复杂的技术、安全、性能和制造难题，比其他厂商更快地实现量产。