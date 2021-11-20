特斯拉 CEO 马斯克内部电邮曝光：支持工厂员工上班听音乐

11 月 20 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 此前发给公司员工的邮件显示，马斯克支持工厂员工在工作时听音乐。

在今年 10 月初发出的一封电子邮件中，马斯克说在工作时听音乐是可以的：“我非常支持工厂里放音乐，以及任何让工作更愉快的小互动。”

最近马斯克在今年 10 月份第一周发给特斯拉员工的两封电子邮件内容被曝光。马斯克在第一封电子邮件中说，员工在工作时可以用一个耳塞听音乐，用另一只耳朵关注安全相关问题。而第二封措辞严厉的邮件提醒员工，当马斯克发出指令时，只有三种选择：解释马斯克的说法为什么是错的，或者向马斯克进一步求证，第三种就是切实执行。

当时，尽管特斯拉面临芯片短缺等供应链方面的压力，但公司刚刚宣布第三季度交付量创下历史新高。特斯拉还发布人们期待已久的“完全自动驾驶”测试功能，允许特斯拉车主注册这套高级驾驶辅助系统并上路测试。

10 月 4 日，特斯拉在旧金山联邦法院输掉了官司。陪审团裁定特斯拉必须向前员工欧文・迪亚兹 (Owen Diaz) 支付约 1.37 亿美元，理由是这名黑人员工在特斯拉加州弗里蒙特工厂工作期间遭受种族歧视。

马斯克发出的其他电子邮件内容有鼓励在柏林超级工厂工作的新员工，也有对 9 月份分析师的乐观看法表示同意，暗示如果公司运营良好，特斯拉股票价格可以达到 3000 美元。

马斯克在 10 月 3 日的电子邮件中说，“我只是想说，我非常支持工厂里播放音乐，以及任何让工作更愉快的小互动。有个同事刚给我发了条信息，问我能不能用一个耳塞听音乐，这样另一只耳朵就能关注安全问题了。这听起来很不错。此外，只要同事之间能引起共鸣，扬声器播放的环境音乐也很好听。如果你认为还有其他事情可以有效改善你一天的工作，请告诉我。我很希望你每天都盼着来上班！”

他还在 10 月 4 日发送电子邮件提醒员工谁是这家公司的老板。马斯克说，“如果我发了一封带有明确指令的电子邮件，经理们只能有三种行为。1. 给我回邮件解释一下为什么我说的不正确，有时候我完全是错的。2. 如果我说的不清楚，请进一步求证。3.照我说的方向执行。如果以上几点都没有做到，相关经理就立即辞职走人。”