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英特尔 Arc 独显现身 Geekbench：512EU，跑分接近 RTX 2060

2021/11/20 14:14:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 20 日消息，英特尔尚未发布的一款独显出现在了 Geekbench 跑分数据库中，OpenCL 跑分近似英伟达 RTX 2060。

参数方面，英特尔这款独显有 512EU，最高频率 2.1GHz，配备 12.7GB 显存。测试平台为英特尔 i5-9600K 处理器 + 16GB DDR4-2666 内存。

分数方面，英特尔这款独显 OpenCL 跑分 69220 分，接近 RTX 2060 的分数。目前，有关这款独显的跑分较少，该跑分可能不代表这款独显的实际性能水平。

IT之家曾报道，在 2021 年架构日活动上，英特尔分享了关于其 Arc 锐炫独显系列的更多信息。第一代是基于 Xe HPG 微架构的 Alchemist 显卡。英特尔表示，Arc 锐炫显卡产品基于  Xe HPG 微架构打造，融合了英特尔  Xe LP、HP 和 HPC 微架构的优势，将通过高级的显卡功能，提供出色的可扩展性和计算效率。英特尔 Arc 锐炫显卡还将采用基于硬件的光线追踪和人工智能驱动的超级采样，为 DirectX 12 Ultimate 提供全面支持。

英特尔 Arc 锐炫第一代 Alchemist 显卡预计将在 2022 年第一季度上市。

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关键词：英特尔显卡

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