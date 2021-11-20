广汽集团：计划 2025 年自主品牌新能源汽车销量占比 50%

IT之家 11 月 20 日消息，在 11 月 19 日正式开幕的第十九届广州国际车展上，广汽集团携旗下广汽传祺、广汽埃安共同举行新闻发布会，并发布了广汽 GLASS“绿净计划”的具体目标和举措。

根据广汽集团官方的消息，广汽集团将于 2050 年前（挑战 2045 年）实现产品全生命周期的碳中和，在 2023 年将广汽埃安打造成广汽首个零碳工厂；2025 年自主品牌新能源汽车销量占比 50%、 2030 年全集团新能源车销量占比 50%，广汽传祺于 2025 年实现全系车型混动化、2030 年实现混动销量占比 60%。

▲ 图自广汽集团微信公众号

据介绍，为了实现“绿净计划”目标，广汽集团探索解决方案，从研发、生产、消费者使用环节全链路思考，同步提出三大措施。

一是全周期管理。系统推进从研发到生产，从购买到使用回收的全链条碳排放管理。在使用环节，联合开展消费者“减碳”活动，探索建立汽车消费者碳账户，从企业奖励开始，逐步实现个人消费者减碳额交易变现。此外，继续开展植树造林等公益活动，推进碳捕集技术等碳汇开发方法的研究应用。

二是将广汽埃安打造为广汽首个零碳工厂，在 2023 年实现零碳排放，并立足于广汽智联新能源汽车产业园，打造零碳汽车产业园区。

三是进一步提高智能网联新能源车及节能汽车占比。“智能化 + 电动化”和“智能化 + 混动化”两条路线同步发展，广汽传祺全面混动化，2025 年实现自主品牌新能源车销量占比 50%、2030 年实现新能源车占比 50%；继续开展包含氢能动力在内的替代燃料车型开发。