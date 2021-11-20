防止 App 追踪用户，DuckDuckGo 推出测试工具：适用于安卓系统

今年 4 月，苹果推出了 App Tracking Transparency 工具，iPhone 和 iPad 用户可以阻止应用程序跟踪行为，避免隐私数据被用于个性化广告。新隐私政策施行以来，Facebook、Twitter 和 YouTube 等互联网公司的收入已经蒸发了近 100 亿美元。

如今，类似的工具可被运用于 Android 操作系统。

一家名为 DuckDuckGo 的隐私科技公司，推出了一款被称为“Android 应用程序跟踪保护（App Tranking Protection）”的测试工具，可在 Android 应用程序中添加阻止隐藏跟踪器的功能。

DuckDuckGo 通过对流行的免费 Android 应用程序的分析显示，超过 96% 的应用程序包含跟踪器。绝大多数应用程序的代码中都隐藏了第三方跟踪器，这些跟踪器可监控在不同应用程序中的行为，并创建关于用户的个人资料，包括用户购买的商品、人口统计数据以及可用于供个性化广告的其他信息。

例如，在使用谷歌手机时，DuckDuckGo 安装了 36 个流行的免费应用程序，其中包括 LinkedIn、Facebook、亚马逊和 BBC Sounds。然后，在预览 DuckDuckGo 的 Android 跟踪器阻止功能后，将手机单独放置了四天，根本没有使用。但在 96 小时内，其中 23 个应用程序在后台进行了 630 多次跟踪尝试。

“即便不登录，相关的应用程序也会触发追踪器。而屏蔽这些跟踪器意味着 Facebook 和谷歌无法收到用户的隐私数据，并且无法推出个性化广告。”

DuckDuckGo 的产品总监 Peter Dolanjski 表示：“我们的想法是阻止从追踪者不拥有的应用程序中收集数据。”

与 Apple 不同的是，DuckDuckGo 并不拥有基础设施（手机和底层操作系统）—— 来强制实施大规模更改，其隐私浏览器应用程序可以像 Google Play 商店中的任何其他应用程序一样，安装在手机上。

从用户的角度来看，使用 DuckDuckGo 的工具阻止跟踪器很简单：应用跟踪保护作为其 Android 应用设置菜单中的一个选项出现。用户只要打开菜单，该功能就会显示上周被阻止的跟踪器总数，并列出每个应用程序最近被阻止的内容。

例如，打开《每日邮报》的应用程序，DuckDuckGo 将立即阻止来自谷歌、亚马逊、华纳媒体、Adobe 和广告公司 Taboola 的跟踪器。

目前，跟踪器拦截器并未显示每个跟踪器试图发送的数据，但 Dolanjski 表示，未来版本将显示每个跟踪器通常试图访问的大类信息。他补充说，在测试中，该公司发现一些跟踪器会收集准确的 GPS 坐标和电子邮件地址。

“Android 版应用跟踪保护的测试版是有限的。它不会阻止所有应用程序中的跟踪器，也不包括浏览器，因为它们可能会将人们访问的网站视为跟踪器本身。”

此外，DuckDuckGo 表示，一些应用程序需要跟踪才能运行。虽然该工具可以跨其他应用程序阻止 Facebook 跟踪器，但它不支持 Facebook 应用程序本身中的跟踪器阻止。在 DuckDuckGo 的设置中，用户可以将任何其他在应用程序跟踪保护打开的情况下无法正常运行的应用程序列入白名单。

目前人们每天使用的应用程序中使用的跟踪器几乎没有透明度，大多数人会对他们被跟踪的数量感到震惊。

“阻止 Android 上的跟踪器是下一步让人们更好地控制公司如何处理他们的数据，这将大大减少这些第三方公司获得的关于用户的信息量。”Dolanjski 说道。