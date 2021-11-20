捷尼赛思纯电 GV70 全球首发：超 500 公里续航，百公里加速 4.5 秒

IT之家 11 月 20 日消息，根据捷尼赛思官方的消息，捷尼赛思首次登陆 2021 广州车展，带来了捷尼赛思纯电 GV70 全球首发。这是捷尼赛思自 4 月进入中国以来在中国市场第二款全球首发的纯电车型。

据介绍，捷尼赛思纯电 GV70 前颜设计充分利用了空气动力学，在“勇者之徽”进气格栅里，EV 充电口暗藏于“至臻之钻”菱格纹矩阵之中。前后的“灵感之翼”LED 车灯呼应了捷尼赛思的双线设计语言，展现出简约的未来主义设计理念。内饰甄选多种环保材料，以高品质的饰面，由内而外体现捷尼赛思可持续新豪华主义。

性能方面，捷尼赛思纯电 GV70 搭载双电机和全时四驱 (AWD) 系统，单电机最大输出功率达 160 千瓦。在 Boost 模式下，百公里加速仅需 4.5 秒。纯电 GV70 拥有超过 500 公里的纯电续航里程 (CLTC 标准下)，配合 350 千瓦快充模式，仅需 18 分钟即可将电量从 10% 充至 80%。并搭载 V2L (Vehicle to Load) 反向充电功能，更可为车外电器进行充电。独特的 e-Terrain 地形模式，时刻实现稳定驾驭体验。同时，纯电 GV70 搭载了智能化的动能回收系统，隔离开关执行系统 (DAS) 等一系列的高科技配置。在智能单踏板 (Intelligent Pedal) 模式下，更可轻松实现单踏板加速或制动。

捷尼赛思全球负责人张在勳表示，“捷尼赛思的可持续豪华愿景开启了一个充满无限可能和机遇的新世界。捷尼赛思纯电 GV70 进一步展现了捷尼赛思在设计上的新高度。”