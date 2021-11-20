B 站举办国创动画作品发布会：推出 51 部动画新品，《三体》动画新 PV 公布

11 月 20 日晚间消息，哔哩哔哩在 2021-2022 国创动画作品发布会上，推出 51 部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。

此次发布会上，B站公布了《三体》动画新 PV，据悉，B站在 2019 年宣布了科幻著作《三体》动画化。此外，《雾山五行・犀川幻紫林》、《时光代理人》第二季、《天官赐福》第二季等续作，《仙剑奇侠传四》《无限世界》《中国奇谭》等新作也逐一公布。同时，B站还正式宣布有妖气漫画内容将全面并入B站内容体系，《镇魂街》《十万个冷笑话》等经典作品将得到持续改编和开发。

B站副董事长兼 COO 李旎在发布会现场表示，国创未来一定会成为国内文化消费市场的主流，但B站的未来目标不应停留于国内文化消费市场。

“动画是基于幻想的艺术，而热爱幻想，是全人类共有的天性。因此，动画这种艺术形式天生能突破年龄、种族、肤色、语言的隔阂。”李旎在演讲中将 2018 年B站提出的国创口号 Made for China，改成了 Made for Global，“成为全球流行的文化产品，是国创与生俱来的理想”。

李旎表示，“题材上的创新，让国创的观众群体不断扩大”。她在发布会上表示，《时光代理人》的付费用户里有 42% 的用户是非典型的动画用户。证明了国创内容可以覆盖更大的群体。未来，B站将加强国创和哔哩哔哩漫画的深度联结，《小魔头暴露啦！》《战国千年》《反派初始化》《无脑魔女》等B站漫画作品将动画化。

数据显示，过去四年里，B站国创的累计观看人数已突破 3.4 亿，观看时长突破 19.2 亿小时，年平均增长率达到 40%，用户互动总数达到 20 亿。

同时，B站还宣布有妖气漫画内容将全面并入哔哩哔哩内容体系，对其旗下的《镇魂街》《十万个冷笑话》《端脑》《雏蜂》《虎 x 鹤妖师录》《尚善》等 13 部漫画作品进行持续性的全新改编和开发。

数据显示，四年时间，B站共上线了 430 部国创作品。李旎认为“国创内容的视野和格局就应该是全球的，好的内容不分国界。”

B站正逐步尝试国创作品的全球发行。自 2020 年开始，B站已有 24 部作品在世界范围各地区上线。2021 年，NETFLIX、Funimation、Sony Music Solutions、Aniplex 等公司首次购买了《天官赐福》、《时光代理人》等国创作品版权。

《三体》动画新 PV：点此观看