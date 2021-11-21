手把手教你给显示器校色

我们在工作中经常会遇到这样的场景，明明在别人屏幕上看着是蓝色的大海，换到自己电脑上却变成了青色。

还有的情况是，在笔记本和显示器上打开同一篇 Word 文档，同样是白色的背景，但显示器却有些发红，这可能说明你的显示器需要校色了。

为什么要校色？

1.很多价格低廉的显示器，虽然达到了高色域标准，但出厂时存在偏色或者白平衡不准的现象，如果不进行色彩校准会影响到内容产出。

2.多显示器协同使用时，经常会遇到色彩不一致的情况，比如同样显示一张图片，有的发红有的发绿，所以为了统一屏幕色彩，我们也可以对屏幕进行校准。

3.即便显示器本身的色彩足够准确，但使用年限比较久之后也会产生老化现象，所以如果用作专业需求，推荐每年进行一次校色

4.需要注意的是，校色只能对色准进行矫正，并不能把低色域屏幕变成高色域屏幕。

校色仪选什么品牌，买还是租？

主流的校色仪品牌有 Datacolor（德塔）和 X-Rite（爱色丽）两种，大家对前者的品牌名可能比较陌生，但旗下的红蜘蛛（Spyder）校色仪经常会在各种评测中看到，适用范围非常广。至于两者之间如何选择，我个人更倾向于 Datacolor（德塔），因为它上手更简单，操作过程也比较傻瓜化，适合大多数普通用户使用。而相比之下，爱色丽更专业一些，适合有一定色彩敏感度，同时动手能力较强的用户。

Datacolor（德塔）旗下的 Spyder 校色仪有两个版本，一个是我们常听的红蜘蛛（SpyderX Elite），另一个是蓝蜘蛛（SpyderX Pro）。两者的定位不同，价格也不同，蓝蜘蛛相当于标准版，红蜘蛛则是专业版，不过两个版本的硬件其实完全一致，只是对应的软件功能有所区分。下图是两者的具体差异，对于大多数台式机和笔记本用户来说，它们均可以满足基础的校色需求。

个人认为，如果你经常有校色需求，想随取随用的话，可以花费 600 元出头自己购入一台蓝蜘蛛校色仪。而如果你只是觉得自己的显示器色彩不准，想一劳永逸解决问题，那在网上租赁是更好的选择。

租赁渠道当然是在万能的淘宝，非常多店铺都提供了这种服务，他们的收费标准也比较合理。以我选择的这家店铺为例，租一台红蜘蛛校色仪，店家给出的价格是签收后第 3 天寄回需要花费 70 元，此外，我还额外支付了 1100 元押金。

需要注意的是，校色仪的准确度也会受到使用次数的影响，越新的产品准确度越高，所以我们在租赁时尽量和店家提出要租借新款。

校色过程

1. 收到校色仪后需要注意什么？

收到校色仪后，别忘记检查硬件是否有损坏，这涉及到押金的去留。

开箱后，你就可以看到红蜘蛛的硬件部分了，它的体积比较小，由校色仪镜头和保护盖两部分构成。

打开保护盖，你会发现镜头外有一圈薄薄的黑色海绵，校色时可以起到隔绝外界光线的作用。

校色仪工作时，需要将 USB 线连接至电脑主机，同时，保护盖会充当配重块，用以固定校色仪的位置。

前面我们说过，红蜘蛛和蓝蜘蛛在硬件上是一致的，区别它们的是软件版本，所以店家出租时也会提供对应的序列号，以供安装时进行激活。比如我收到的这台，店家就把序列号直接贴在了机身上。

除此之外，店家还会提供一个操作指南，步骤非常详细，所以我们无需担心操作问题。

2. 安装校色软件

首先到 Datacolor 官网下载对应的软件，之后按提示安装。

网址：Spyder 校色仪软件下载

安装时选择简体中文（Chinese PRC），安装后打开软件按提示输入序列号进行激活。

3. 显示器屏幕分析

我们在评测中常常会看到对屏幕色域色准进行分析，红蜘蛛也提供了这样的功能，在校色之前，我们可以先了解一下自己的屏幕素质。

打开红蜘蛛软件，在右下角菜单中选择「显示器分析」

红蜘蛛可以对多项指标进行多项分析，我这里只勾选了「色域」「亮度与对比度」和「色彩精细度」，也就是色准。感兴趣的话，你也可以测试其他项目。

点击开始测试之后，按提示将校色仪放到指定区域。最好在全黑的环境下测试，以免受到外部光线的干扰。（我这里为了拍照方便开灯了）

测试结果如下，可以发现我这台 AOC 显示器覆盖了 98% sRGB 色域，但我在使用中感觉到发色有点偏红，时间久了会很刺眼，所以很有必要进行校色。

4. 显示器校色

显示器校色比显示器分析的步骤要更多一些，以下为具体步骤。

回到红蜘蛛软件首页，选中「校准我的显示器」，然后点击「前进」下一步操作。

按以下要求对显示器进行相关设置，首先尽量在黑暗环境下进行校准，然后直接将显示器恢复默认的出厂设置即可。

选择相应的显示器类型。

按提示勾选相应的功能，只勾选亮度也可以。

按照红蜘蛛软件的提示，选择相应的背光技术。

如果你的显示器为普通的高色域屏（比如 100% sRGB 或者 72% NTSC），选择「标准 LED」即可。如果你的显示器为广色域屏（比如 90% 以上的 Adobe RGB 色域、或者 90% 以上的 P3 色域），选择「宽屏 LED」即可。

其实大多数需要校色的都是 sRGB 或者 NTSC 色域的显示器，而 Adobe RGB 和 P3 色域显示器往往定位专业，售价也很昂贵，本身的色彩素质就很出色，很多还自带有出厂校色。

▼ 工作流程选择「渐进式助手」

下图的标准设置默认即可，但需要对高级设置进行修改。

进入高级设置，第一项无需改动，

然后关闭环境光亮度，以避免外部环境光的影响，

最后灰阶平衡校准选择更好。

下图为调整色温环节，一般恢复出厂设置后就无需改动了。

按下图固定校色仪位置，开始校色。

校色过程中，按提示对亮度进行数次调节，通过显示器上的 OSD 菜单即可操作。

校色完成后，点击保存即可把 ICC 配置文件写入系统。

点击切换，预览校色前后的变化。如果你的显示器偏色严重，你会发现很明显的差异。

校色后，我这台 AOC 显示器发红的现象好了很多。可以看出之前灰色的菜单按钮已经变成了粉色，而校色后恢复了很多。

加载 ICC 色彩配置文件

使用红蜘蛛校色完成后，红蜘蛛软件会承担起色彩管理的工作，但我使用时效果并不好，经常会出现加载失败的情况。所以为了方便，我们最好交由 Windows 系统来读取，这样卸载软件后也可以正常使用。

红蜘蛛生成的 ICC 配置文件保存在了 C:\Windows\System32\spool\drivers\color 目录下，你可以备份一份，重装系统后也可以重新应用。

在 Windows 系统中搜索并打开颜色管理。

在设备选项卡中，选择你的显示器

然后点击添加，加载红蜘蛛生成的 ICC 配置文件。为了对比校色前的效果，同时也可以把 sRGB IEC61966-2.1（默认配置文件）添加至显示器中。

切换到高级选项卡，如果你发现「使用 Windows 显示器校准」没有被勾选，说明系统还没有应用 ICC 配置文件。

之后我们继续选择「更改系统默认值」，你会发现又打开了一个一模一样的窗口……Windows 的操作逻辑就是这样一言难尽。

同样切换到「高级」选项卡，勾选「使用 Windows 显示器校准」，此时显示器会相应发生变化，说明系统已经应用 ICC 配置文件。

之后，在系统显示设置中，你会发现多出一项颜色配置文件菜单，这也就意味着你可以脱离红蜘蛛软件，直接用 Windows 系统进行色彩管理了，至此大功告成。