北京汽车正式推出魔方车型：首款搭载华为智能座舱、鸿蒙车机 OS 的燃油 SUV

IT之家 11 月 21 日消息，据北京汽车公众号，在第十九届广州车展上，北京汽车 C52X 正式首发亮相，正式定名为北京汽车魔方，该车是全球首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的燃油 SUV。

在外观方面，北京汽车魔方采用前卫的设计首发，带有矩阵式菱形装饰的封闭式格栅让该车看上去很像纯电动车型，不过其进气口位于下格栅处，该车还有个性化的分体式大灯等。

车身尺寸方面，北京汽车魔方的长宽高分别为 4620mm、1886mm、1680mm，轴距为 2735mm，该车还有隐藏式门把手，尾部采用熏黑贯穿式尾灯设计，尾灯上面有“BEIJING”标识。

北京汽车魔方车内配备了大尺寸中控屏及 AR HUD、电子外后视镜等，该车还搭载鸿蒙车机 OS，同时配备麒麟 990A 芯片，采用四核泰山 V120 Lite、四核 Cortex-a55 CPU、Mali-G76 GPU，支持 5G 网络连接。

动力方面，北京汽车魔方搭载魔核 1.5T 发动机，最大功率为 138kW（188 马力），最大扭矩为 305N・m。

北京汽车魔方计划于 2022 年 4 月正式上市。

IT之家了解到，华为智能座舱系统是可以实现智能化人机交互的驾驶辅助座舱，利用华为的鸿蒙系统，可以让华为手机与汽车实现内容流转等。