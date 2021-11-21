首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>车联网

北京汽车正式推出魔方车型：首款搭载华为智能座舱、鸿蒙车机 OS 的燃油 SUV

2021/11/21 13:08:19 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
评论：

IT之家 11 月 21 日消息，据北京汽车公众号，在第十九届广州车展上，北京汽车 C52X 正式首发亮相，正式定名为北京汽车魔方，该车是全球首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的燃油 SUV

在外观方面，北京汽车魔方采用前卫的设计首发，带有矩阵式菱形装饰的封闭式格栅让该车看上去很像纯电动车型，不过其进气口位于下格栅处，该车还有个性化的分体式大灯等。

车身尺寸方面，北京汽车魔方的长宽高分别为 4620mm、1886mm、1680mm，轴距为 2735mm，该车还有隐藏式门把手，尾部采用熏黑贯穿式尾灯设计，尾灯上面有“BEIJING”标识。

北京汽车魔方车内配备了大尺寸中控屏及 AR HUD、电子外后视镜等，该车还搭载鸿蒙车机 OS，同时配备麒麟 990A 芯片，采用四核泰山 V120 Lite、四核 Cortex-a55 CPU、Mali-G76 GPU，支持 5G 网络连接。

动力方面，北京汽车魔方搭载魔核 1.5T 发动机，最大功率为 138kW（188 马力），最大扭矩为 305N・m。

北京汽车魔方计划于 2022 年 4 月正式上市。

IT之家了解到，华为智能座舱系统是可以实现智能化人机交互的驾驶辅助座舱，利用华为的鸿蒙系统，可以让华为手机与汽车实现内容流转等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：北京汽车魔方华为智能座舱鸿蒙车机 OS

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用