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一键 Cosplay 各路动漫人物，快手算法工程师开发的这个 BlendGAN 火了

2021/11/21 13:38:28 来源：量子位 作者：金磊 责编：江离
评论：

动漫、艺术作品里的人物，他们极具张力的形象往往给人们留下深刻的印象。

但如果说现在，你也可拥有他们的同款造型呢？

没错，依旧来自是“无所不能”的对抗生成网络（Generative Adversarial Network，以下简称为 GAN）。

只要把你 pick 好的形象“投喂”进去，接下来妆发的工作交给它就行了：

红的、黄的、蓝的、白的…… 发色随意改变，风格也随之变换。

这就是来自快手的 BlendGAN，而且这项工作还被顶会 NeurIPS 2021 接收。

而与以往“变妆”GAN 不同的是，BlendGAN 号称能驾驭的风格是 —— 任意

是有种“百变大咖秀”的那味了。

于是乎，这个项目成功在网上引起了众多网友的围观。

图片

如何丝滑变妆？

那么，怎样拥有动漫人物同款造型呢？

很简单，只需要准备 2 张照片：

  • 一张生活照

  • 一张动漫人物造型

现在在 Hugging Face 里已经有了在线可玩的 demo。

最简单的办法就是把这两张照片上传进去，等待一会儿就可以出结果了。

当然，稍微“技术”点的方法就是自己跑一遍程序了。

就在这两天，BlendGAN 在 GitHub 上也已开源。

首先需要下载一些预训练模型，包括 BlendGAN 模型、PSP 编码器模型和 Style 编码器模型。

然后仅需几句 Python 代码，便可出效果。

例如用随机人脸代码生成图像对，就输入：

python generate_image_pairs.py --size 1024 --pics N_PICS --ckpt ./pretrained_models/blendgan.pt --style_img ./test_imgs/style_imgs/100036.png --outdir results/generated_pairs/reference_guided/

若是要给照片换风格，则输入：

python style_transfer_folder.py --size 1024 --ckpt ./pretrained_models/blendgan.pt --psp_encoder_ckpt ./pretrained_models/psp_encoder.pt --style_img_path ./test_imgs/style_imgs/ --input_img_path ./test_imgs/face_imgs/ --outdir results/style_transfer/

要生成插值视频，则：

python gen_video.py --size 1024 --ckpt ./pretrained_models/blendgan.pt --psp_encoder_ckpt ./pretrained_models/psp_encoder.pt --style_img_path ./test_imgs/style_imgs/ --input_img_path ./test_imgs/face_imgs/ --outdir results/inter_videos/

为什么可以 hold 住任意风格？

那么快手的这个 BlendGAN，为什么可以同时驾驭这么多的风格？

据研究介绍，团队首先是利用灵活的混合策略和通用的艺术数据集，来生成任意样式化的脸。

具体来说，就是在通用艺术数据集上，训练一个自监督 Style 编码器来提取任意样式的表示。

在生成器部分，则提出了一种叫做加权混合模块 (WBM) 的方法，来隐式混合人脸和样式表示，并控制任意的程式化效果。

以往诸如 StyleGAN2 在这个步骤中，不同分辨率层（resolution layer）负责生成图像中的不同特征，而团队认为它们在不同层的混合权值不应当是一致的。

因此，研究人员将人脸和风格 latent 代码转换到它们的 W 空间，然后再由 WBM 进行一个组合的工作。

由此得到的结果显示，与以往方法比较，BlendGAN 能够得到更加逼真的效果。

作者介绍

本文的通讯作者是 Li Qiang，现任快手 Y-tech 的算法工程师。

本科和硕士就读于华中科技大学；博士毕业于悉尼科技大学，师从陶大程教授。

其主要研究方向为深度学习、机器学习和概率图形模型，对卷积神经网络、深度生成模型、表示学习和结构化预测感兴趣。

最后，想试试变妆的小伙伴，可以戳下方链接体验一下。

在线试玩：点此直达

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关键词：GAN对抗生成网络

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