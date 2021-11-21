刘姝威回应担任柔宇科技独董质疑，还解释为何撤回科创板上市申请

11 月 21 日午间消息，刘姝威教授朋友圈发文，回应担任柔宇科技独立董事质疑，还解释了撤回科创板上市申请的原因。

刘姝威表示，担任独董是因为柔宇科技掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。

关于撤回科创板上市申请，刘姝威称，主要原因是柔宇科技在股东结构方面存在“直接层面三类股东”的情况，目前我国解决包含三类股东的公司申请上市的问题还有待出台相关的法律法规。

以下为全文内容：

最近一些朋友对我担任柔宇科技独立董事有疑虑。

2020 年我同意担任柔宇科技的独立董事，因为柔宇科技掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司的研发能力比较强，公司创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。

2021 年柔宇科技调整了发展战略，专注于成为柔性电子技术及解決方案的供应商。最近，柔宇科技刚获得近 6 亿元的手机柔性屏模组单笔订单。

柔宇科技与空中客车 (空客) 合作研发，为空中客车提供飞机舱内柔性技术解决方案，此项研发成果将减轻每架飞机的重量可达数百公斤，从而减少燃油消耗和碳排放。柔宇科技提供的解方案已经达到了非常苛刻的各项飞机技术指标测试的国际标准，尤其是可靠性和使用寿命，是目前全球唯一达到 LT80 超过 3 万小时的柔性技术解決方案。空中客车已经与柔宇科技签署了未来四年柔宇科技向空中客车提供约 3 亿欧元的柔性技术解決方案的商用交付计划协议。

2021 年柔宇科技与中国中车合作研发，在我国时速 600 公里的高速磁浮列车座椅上安装柔性屏。目前中国中车制造完成的我国第一列时速 600 公里高速磁浮列车的乘客座椅上安装了柔宇科技的柔性显示屏。

柔宇科技原创的柔性屏智能铭牌会议系统已经在政府和企业的会议系统中越来越多地使用，代替大量的传统纸张，低碳环保，受到客户的积极欢迎。

目前，柔宇科技正在与汽车制造商和机器人制造商合作研发，目前进展顺利由此可能来可观的订单。

柔性技术是未来制造业发展的核心技术，我国必须在这个领域保持领先优势。柔宇科技是以年轻科学家为主体的创业公司，他们需要我们给予更多的鼓励和支持，帮助他们把研发成果转换为市场刚需产品。

2021 年初，柔宇科技回科创板上市申请，主要原因是柔宇科技在股东结构方面存在“直接层面三类股东”的情况，目前我国解决包含三类股东的公司申请上市的问题还有待出台相关的法律法规。我相信，到 2026 年我的独立董事任期结束时，柔宇科技能够成长为我们为之骄傲的企业，让我们看到柔性技术在各个领域的广泛应用。我也相信，柔宇科技会给投资者帯来预期的投资回报。