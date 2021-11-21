速度可达 8.0 马赫！我国 1 米高超声速风洞 FL-64 准备就绪

IT之家 11 月 21 日消息，根据航空工业今日消息，近日航空工业气动院 1 米高超声速气动力风洞（FL-64 风洞）顺利完成主要马赫数流场校测，流场均匀性指标和标模测力精度指标满足相关要求，标志着该风洞圆满完成第一阶段调试工作，正式形成型号试验能力。

官方表示，大型风洞的建设 FL-64 风洞的建设是一项系统工程，FL-64 风洞建设至今历时两年，创造了同类型高超声速风洞建设的速度纪录。

早在 2013 年底，航空工业气动院首座高超声速风洞获批，建设一座 0.3 米 —0.5 米口径的组合式脉冲高焓风洞（FL-63 风洞），运行马赫数 3.0-10.0。目前，该风洞已经建成并投入使用。

▲ FL-63 风洞

IT之家了解到，FL-64 风洞是我国最新建设的一座 1 米量级大型高超声速气动力风洞，设计马赫数范围 4.0—8.0，最高模拟总温 900K，最大模拟高度 48 千米。风洞具有吹吸/吹引两种运行模式，有效运行时间不小于 30 秒。风洞可以满足高超声速飞行器常规测力/测压、进气道、动力模拟、武器分离和投放、气动热和流动显示等试验需求。

该风洞具备复现马赫数 4.0 总焓的模拟能力，利用高温洁净气流加热能力优势，FL-64 风洞创新性地发展了面向马赫数 4.0 的组合动力性能测试、飞行器内外流一体化力热耦合测试等。可以为 M4.0 级高超声速飞行器研制提供可靠、全面的数据支撑和验证。