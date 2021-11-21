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中兴通讯以许可方/被许可方身份加入 HEVC Advance 专利池

2021/11/21 16:27:13 来源：爱集微 作者：holly 责编：问舟
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独立许可管理机构 Access Advance 日前宣布，中兴通讯已经以许可方和被许可方的身份加入 HEVC Advance 专利池。

据悉，作为许可方，中兴通讯的所有 HEVC/H.265 必要专利现在都被纳入 HEVC Advance 专利池中。作为被许可方，中兴通讯可以获得超过 16,000 项实施 HEVC/H.265 视频编解码器标准所必需的全球专利。

中兴通讯首席授权官 Marco Tong 表示：“我们很高兴加入 HEVC Advance 专利池，我们与 Access Advance 的参与和合作是双方对 FRAND 原则和真诚谈判的坚定承诺的另一个例子。”

公开资料显示，Access Advance LLC（前身为 HEVC Advance LLC）是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和维护，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的必要专利。

Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明和高效的许可机制。Access Advance 目前管理着 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术的必要专利，以及 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术的必要专利。

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关键词：专利中兴HEVC

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